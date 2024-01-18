Drinks, mel e alta gastronomia: uma nova experiência

O tempo do céu mais azul e de muito "pé na areia, caipirinha" está com tudo! E para aproveitar o máximo do verão e momento de novas experiências, que tal dar uma chance para os drinks com mel? Além de delicioso e uma tendência na cozinha capixaba, o mel é muito mais saudável em comparação com o açúcar, além de ter mais benefícios e propriedades antioxidantes e antibactericidas.
Segundo Arno Wieringa, engenheiro agrônomo e apicultor holandês que, junto com sua esposa Neuza Vicente, lidera o Apiário Florin, o "mel é um ingrediente fundamental para a boa gastronomia". Dessa forma, ele quebra o imaginário social que associa o produto unicamente a imunidade, abrangendo suas possibilidades a elegância e sabor. Seja puro, em sua forma como hidromel, na qual ele expressa sabor intenso e aveludado, seja como aguardente, ele encanta os paladares mais exigentes. Ao que completa, chamando a atenção para o aspecto cotidiano: "tem que ter em casa: para compor receitas, drinks e substituir o açúcar". Para que você conheça todas essas nuances, o Clube separou uma lista de receitas muito especiais. Confira:
E se você está se perguntando qual é a diferença entre a Aguardente de Mel e o Hidromel, o Clube te ajuda: Aguardente de Mel Florin é extremamente versátil, suave, tem 40% de teor alcoólico e baixa acidez, e pode ser consumida a temperatura ambiente ou gelada (ela não congela). Já o Hidromel é uma bebida milenar, fruto de um blend de diferentes floradas de mel, com notas cítricas e um toque de frutas secas, tendo 14% vol e podendo ser consumido a temperaturas de 4ºC a 10ºC.
Assim, é possível fazer uma compra 100% consciente. Para provar esses drinks com facilidade, os assinantes do Clube
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Conhecido como a A Holanda em Pedra Azul, o Apiário Fiorin tem mais de 20 anos de história e é a única empresa familiar capixaba a conquistar o mais importante prêmio de sustentabilidade do Brasil, o Prêmio Braztoa, chancelado pela Organização Mundial do Turismo da ONU. E é a partir de seus produtos selecionados que fizemos essa lista.