Drinks, mel e alta gastronomia: uma nova experiência

Imagem meramente ilustrativa. Crédito: Google

O tempo do céu mais azul e de muito "pé na areia, caipirinha" está com tudo! E para aproveitar o máximo do verão e momento de novas experiências, que tal dar uma chance para os drinks com mel? Além de delicioso e uma tendência na cozinha capixaba, o mel é muito mais saudável em comparação com o açúcar, além de ter mais benefícios e propriedades antioxidantes e antibactericidas.

Segundo Arno Wieringa, engenheiro agrônomo e apicultor holandês que, junto com sua esposa Neuza Vicente, lidera o Apiário Florin, o "mel é um ingrediente fundamental para a boa gastronomia". Dessa forma, ele quebra o imaginário social que associa o produto unicamente a imunidade, abrangendo suas possibilidades a elegância e sabor. Seja puro, em sua forma como hidromel, na qual ele expressa sabor intenso e aveludado, seja como aguardente, ele encanta os paladares mais exigentes. Ao que completa, chamando a atenção para o aspecto cotidiano: "tem que ter em casa: para compor receitas, drinks e substituir o açúcar". Para que você conheça todas essas nuances, o Clube separou uma lista de receitas muito especiais. Confira:

01 Caipirinha com Aguardente de Mel INGREDIENTES 1 limão; 2 colheres de sopa de Mel Silvestre Florin. 1 dose de Aguardente de Mel Florin. Gelo a gosto. MODO DE PREPARO 1. Corte o limão ao meio e, depois, cada banda em 4 partes. 2. Coloque no copo o limão e o Mel Silvestre Florin. Amasse. 3. Acrescente, nesta ordem, a Aguardente de Mel Florin e misture em seguida. 4. Adicione o gelo, misture novamente e descubra como a verão pode ser mais leve e refrescante com a suavidade da exclusiva 1 limão; 2 colheres de sopa de Mel Silvestre Florin. 1 dose de Aguardente de Mel Florin. Gelo a gosto.1. Corte o limão ao meio e, depois, cada banda em 4 partes. 2. Coloque no copo o limão e o Mel Silvestre Florin. Amasse. 3. Acrescente, nesta ordem, a Aguardente de Mel Florin e misture em seguida. 4. Adicione o gelo, misture novamente e descubra como a verão pode ser mais leve e refrescante com a suavidade da exclusiva Aguardente de Mel Florin! 02 Caipivodka com Mel Silvestre INGREDIENTES 1 limão; 4 colheres de sopa de Mel Silvestre Florin; 1 dose de vodka de sua preferência; Gelo a gosto. MODO DE PREPARO 1. Corte o limão ao meio e, depois, cada banda em 4 partes. 2. Coloque no copo o limão e o Mel Silvestre Florin. Amasse. 3. Acrescente primeiro a vodka e misture em seguida. Após, acrescente o gelo, misture novamente e sinta a energia do verão com a pureza do 1 limão; 4 colheres de sopa de Mel Silvestre Florin; 1 dose de vodka de sua preferência; Gelo a gosto.1. Corte o limão ao meio e, depois, cada banda em 4 partes. 2. Coloque no copo o limão e o Mel Silvestre Florin. Amasse. 3. Acrescente primeiro a vodka e misture em seguida. Após, acrescente o gelo, misture novamente e sinta a energia do verão com a pureza do 1º Mel capixaba certificado com Selo Arte 03 Hidromel e Gin INGREDIENTES 1/2 limão siciliano; 1 dose de Hidromel Florin; 1 dose de london dry gin de sua preferência; Gelo a gosto. MODO DE PREPARO 1. Extraia o suco de 1/2 limão siciliano. 2. Adicione todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo e bata bem. 3. Coe duplamente, sirva e surpreenda-se neste verão com a versatilidade do 1/2 limão siciliano; 1 dose de Hidromel Florin; 1 dose de london dry gin de sua preferência; Gelo a gosto.1. Extraia o suco de 1/2 limão siciliano. 2. Adicione todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo e bata bem. 3. Coe duplamente, sirva e surpreenda-se neste verão com a versatilidade do Hidromel Florin : a autêntica bebida viking de receita familiar Holandesa!

E se você está se perguntando qual é a diferença entre a Aguardente de Mel e o Hidromel, o Clube te ajuda: Aguardente de Mel Florin é extremamente versátil, suave, tem 40% de teor alcoólico e baixa acidez, e pode ser consumida a temperatura ambiente ou gelada (ela não congela). Já o Hidromel é uma bebida milenar, fruto de um blend de diferentes floradas de mel, com notas cítricas e um toque de frutas secas, tendo 14% vol e podendo ser consumido a temperaturas de 4ºC a 10ºC.

assinantes do Clube tem 10%OFF e acesso antecipado ao lançamento promocional do Combo Verão do Apiário Florin, tudo com frete grátis: Hidromel (500ml), Aguardente (500ml) e Mel de 500g saindo por R$ 150,00, exclusivamente para pedidos realizados pelo Assim, é possível fazer uma compra 100% consciente. Para provar esses drinks com facilidade, ostemao lançamento promocional dotudo comsaindo por, exclusivamente para pedidos realizados pelo whatsapp e pagamento via pix.

Produtos premiados que se destacam no mercado Crédito: Apiario Florin

Conhecido como a A Holanda em Pedra Azul, o Apiário Fiorin tem mais de 20 anos de história e é a única empresa familiar capixaba a conquistar o mais importante prêmio de sustentabilidade do Brasil, o Prêmio Braztoa, chancelado pela Organização Mundial do Turismo da ONU. E é a partir de seus produtos selecionados que fizemos essa lista.