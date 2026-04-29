Horóscopo: veja o que o mês de maio reserva para os 12 signos

Entre tensões e ajustes, o mês convidará a observar reações e tomar decisões com mais clareza e menos impulso Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock

Maio começará sob a influência da Lua Cheia em Escorpião, no dia 1º, intensificando as emoções e trazendo à tona questões profundas ligadas a vínculos. Os signos de água tenderão a ficar mais sensíveis a essa lunação, percebendo tudo com maior intensidade

De acordo com Wladimir Barros, astrólogo da Astrolink, também ocorrerá a entrada de Mercúrio em Touro, signo oposto a Escorpião, direcionando o pensamento para um padrão mais concreto, prudente e voltado à sustentação prática. O resultado será uma tensão entre o que se sente de forma intensa e o que se busca avaliar de maneira objetiva, o que se apresentará como um convite a não agir apenas por impulso emocional.

No dia 4, a quadratura entre Marte e Júpiter em signos cardinais atingirá seu auge e configurará um dos pontos centrais da dinâmica de maio. Esse aspecto tenderá a intensificar reações, ampliar o otimismo em excesso e favorecer atitudes precipitadas, especialmente quando a ação se mistura a instintos de defesa, orgulho, pertencimento ou à necessidade de proteger aquilo que se considera essencial.

O começo de maio exigirá equilíbrio emocional

O astrólogo Wladimir explica que, em boa parte de maio, Marte permanecerá em Áries, seu signo de regência, onde tende a se sentir em casa, acelerando iniciativas, confrontos e a urgência de afirmar a própria vontade. Já Júpiter seguirá seu trânsito por Câncer, ampliando temas emocionais, familiares e territoriais, o que poderá aumentar o risco de exageros nas respostas e de uma leitura superdimensionada de ameaças.

“Na prática, o começo de maio pode trazer maior propensão a conflitos por espaço, embates de ego, decisões no calor do momento e dificuldade de reconhecer medidas. É um trecho do mês que testa a diferença entre coragem e imprudência, entre força legítima e reatividade inflamada. A cautela é indicada, especialmente quando houver sensação de invasão, pressão ou instabilidade afetiva”, sugere Wladimir Barros.

Plutão retrógrado e Urano em Gêmeos

Com o avanço das semanas, o céu deixará de operar apenas pela descarga de tensão. Plutão iniciará seu movimento retrógrado em Aquário, abrindo um período em que modelos coletivos, tecnologias em ascensão e a relação da sociedade com o futuro passarão por uma revisão temporária. É provável que os avanços em inteligência artificial, já acelerados desde o ingresso de Urano em Gêmeos, sejam avaliados e consolidados antes de seus próximos saltos importantes.

Todo esse movimento ocorrerá dentro de um pano de fundo maior: a entrada definitiva de Urano em Gêmeos, que ocorreu em 26 de abril e passa a redefinir todo o ambiente astrológico daqui por diante, inaugurando um ciclo mais veloz, móvel, inventivo e instável no campo das ideias, da comunicação, das narrativas, do aprendizado, dos deslocamentos e das mediações tecnológicas.

No dia 17 de maio, Urano fará conjunção com Mercúrio em Gêmeos, intensificando a circulação de informações, a necessidade de troca, a multiplicidade de estímulos e a sensação de velocidade. Maio passará, assim, de um eixo mais fechado e reativo para outro mais mutável, sem perder, contudo, a exigência de discernimento.

Marte em Touro trará mais firmeza, mas também resistência a mudanças Crédito: Imagem: Dima Zel | Shutterstock

A segunda metade de maio

Em 18 de maio, dois movimentos simultâneos mudarão o tom do mês: Marte entrará em Touro e Vênus entrará em Câncer. Enquanto Marte em Touro trará mais deliberação, persistência e foco nos recursos concretos, também poderá acentuar a teimosia. O impulso deixa de ser explosivo para se tornar mais firme e sustentado.

Segundo Wladimir Barros, Vênus em Câncer colocará uma camada mais sensível e protetora à dinâmica relacional, favorecendo vínculos de cuidado, pertencimento, intimidade e preservação emocional. O que oferece abrigo, segurança e familiaridade ganhará mais peso simbólico. “Essa etapa do mês se torna menos explosiva do que o início, porém mais densa em termos de sustentação, apego e necessidade de consolidar o que tem valor concreto ou afetivo”, diz.

No dia 20 de maio, o Sol entrará em Gêmeos, signo mutável que inaugura a temporada geminiana e prepara a troca de estação que se completará com o solstício de junho. O mês ganhará mais mobilidade, curiosidade, diálogo e abertura a novos enquadramentos de realidade.

Marte em quadratura com Plutão

É na reta final do mês que se concentra o momento de maior impacto: a quadratura entre Marte e Plutão, que atingirá seu auge no dia 26 de maio. Se a tensão entre Marte e Júpiter do início do mês alimentou exageros, a quadratura com Plutão corresponderá a disputas de poder, tentativas de imposição, resistência à mudança e conflitos em torno de recursos, território e controle.

Com Marte em Touro e Plutão em Aquário, essa quadratura trará um choque entre preservação e rearranjo, entre insistência no conhecido e forças que exigem alteração e progresso. Será o ponto mais crítico do mês e o mais ativador de tensões acirradas.

Ainda assim, um aspecto harmonioso entre o Sol e Plutão, no mesmo dia, oferecerá mais lucidez e maior capacidade de reposicionamento diante de qualquer pressão. Já a Lua Cheia em Sagitário, no dia 31, encerrará o mês com uma nota de otimismo, embora também possa trazer exageros e certa dificuldade em medir as próprias palavras.