Saiba como ter desconto na conta de luz e economizar

Por que a conta de luz aumentou em 2024?

No início do ano, em Janeiro, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) já previa um aumento de 5,6% , acima da inflação, nas contas de luz. Isso, em suma, devido a expansão na rede de transmissão, aumento de subsídios embutidos na conta de luz e até o fim da devolução de créditos tributários.

Em Outubro, como um reflexo do recente período de seca, teremos a bandeira tarifária vermelha, patamar 2 em vigor, o que promete impactar no custo final da energia nas casas brasileiras.

Como ter desconto na conta de luz?

A proposta é simples e prática: os assinantes do Clube A Gazeta que consumirem uma média mensal de, no mínimo, R$ 300,00/mês e residirem na Grande Vitória já estarão aptos a participar e garantir o desconto. Basta cadastrar-se a partir do formulário disponibilizado no site. Em seguida, você será encaminhado para um representante da GV Energia para ativar o benefício e receber orientações. E pronto!