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Reflexos da seca

Outubro terá bandeira tarifária mais cara do sistema nas contas de luz

Contribuem para a alta o risco hidrológico com as poucas chuvas, a queda no nível dos reservatórios, e o preço de mercado de energia elétrica, que tem aumentado por conta da seca.
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 set 2024 às 11:43

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 11:43

Boleto de conta de luz, energia elétrica
A bandeira tarifária vermelha, patamar 2 vai estar em vigor durante outubro. Serão cobrados R$ 7,877 para cada 100 quilowatts-hora Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Outubro começa nesta terça-feira, 1º, com conta de energia mais cara. Bandeira tarifária vermelha, patamar 2. Serão cobrados R$ 7,877 para cada 100 quilowatts-hora. Os motivos segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica: o risco hidrológico com as poucas chuvas e a queda no nível dos reservatórios, e o preço de mercado de energia elétrica, que tem aumentado por conta da seca. Lembrando que, em setembro, a bandeira tarifária já era vermelha, mas patamar 1.
A sequência de bandeiras verdes - que começou em abril de 2022 - foi interrompida em julho deste ano, com a bandeira amarela. Em agosto, nova bandeira verde e, desde setembro, a vermelha, que aliás, tinha sido acionada pela última vez em agosto de 2021, durante a crise hídrica.

Entenda o sistema das bandeiras

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em níveis, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar a energia usada nas casas, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.
As cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração, sendo a bandeira vermelha a que tem custo maior, e a verde, sem custo extra. Segundo a Aneel, as bandeiras permitem ao consumidor um papel mais ativo na definição de sua conta de energia. “Ao saber, por exemplo, que a bandeira está vermelha, o consumidor pode adaptar seu consumo para ajudar a reduzir o valor da conta", avalia a agência.

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