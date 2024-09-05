Aneel muda nível de bandeira vermelha e reajuste na conta de luz fica menor

BRASÍLIA - A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informou nesta quarta-feira (4) uma revisão na bandeira tarifária de setembro. O patamar passou de vermelho 2 para vermelho 1, um movimento que já estava sendo previsto por fontes do setor.

A nova classificação representa um adicional de R$ 4,46 a cada 100 quilowatt-hora (kWh). Se fosse mantida o patamar 2 da bandeira vermelha, o aumento seria de R$ 7,87 a cada 100 quilowatt-hora (kWh).

Conta de energia elétrica terá reajuste menor com patamar 1 da bandeira vermelha Crédito: Carlos Alberto Silva

A redução no nível da bandeira vermelha ocorreu após uma correção nos dados do Programa Mensal de Operação (PMO) de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS).

"Diante dessa alteração, a Aneel solicitou para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) avaliação das informações e recálculo dos dados, o que indicou o acionamento da bandeira vermelha patamar 1", disse o Órgão Regulador.

A Aneel também informou que serão instaurados processos de fiscalização "para auditar os procedimentos dos agentes envolvidos na definição da PMO e cálculo das bandeiras".

Na manhã, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já havia apontado que a revisão da bandeira tarifária poderia ser feita.

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) identificou "inconsistências" nos dados de entrada do Programa Mensal de Operação (PMO), do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Esse cálculo se referia ao despacho inflexível da UTE Santa Cruz. O erro afetou o cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), um dos indicadores para a definição da bandeira tarifária mês a mês.