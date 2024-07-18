Banho quente pode subir em R$ 60 a conta de luz; veja como economizar

Com a chegada da época mais fria do ano, ou melhor, a que menos faz calor, nada como um banho quente para dar aquela esquentada no corpo. O problema é que o aumento desse hábito de usar o chuveiro elétrico no máximo, que passa a fazer parte do dia a dia do capixaba, pesa na conta de luz.

No inverno, os eletrodomésticos responsáveis por consumir mais energia são o chuveiro elétrico, secador de cabelo, máquinas de lavar roupas e máquinas de lavar louças. O banho quente, no entanto, ganha em disparada e pode representar de 25% a 35% da fatura da energia.

Esse uso do chuveiro elétrico na temperatura máxima pode resultar em aumento médio de R$ 60 no preço final do boleto, considerando uma família de quatro pessoas em que cada membro toma um banho quente com duração de sete minutos por dia, sem considerar taxas e bandeiras tarifárias.

Chuveiro elétrico é um dos eletrodoméstico que mais consomem energia Crédito: Freepik

O gestor da EDP, Adilson Herzog, explica que o alto consumo é pelo modo que o equipamento funciona, que para esquentar a temperatura usa uma resistência elétrica que transforma a energia elétrica em calor, que é transferido para a água.

No preço final da conta de luz, estão incluídos a tarifa definida pela Aneel - atualmente de R$ 0,69813 por kWh consumidos-, acrescidos os impostos, ICMS, PIS e Cofins, bandeira tarifária, contribuição de iluminação pública e o valor da concessionária de energia.

Dicas para economizar:

1. Chuveiro elétrico: como nos dias mais gelados as pessoas costumam aumentar o tempo no banho e usar o chuveiro no modo inverno, uma opção é manter a regulagem do chuveiro na posição verão, que consome cerca de 30% menos energia, abrir menos o registro tendo uma menor caída de água e controlar o tempo entre 5 a 8 minutos.



2. Saiu do banho e precisa usar o secador? Busque enxugar bem o cabelo com uma toalha antes de usar o aparelho. Quanto menos tempo de utilização, melhor.

3. Na hora de passar as roupas: faça o serviço de uma só vez e separe os itens conforme o tipo de tecido. Peças mais delicadas podem ser passadas logo no início, quando a temperatura está em elevação, ou no final, com o ferro já desligado, aproveitando o calor residual.

4. Aparelhos em standby: muitos aparelhos eletrônicos consomem energia mesmo quando estão em modo de espera (standby). Desligue completamente esses dispositivos quando não estiverem em uso para evitar o consumo desnecessário de energia.