Carne de boi pode ficar até 20% mais barata. Entenda o motivo

Preços no supermercados vão sofrer mudança com a reforma tributária Crédito: Pixabay

Importante para alimentação, mas com grande peso no orçamento das famílias, a carne de boi deve ser um dos produtos mais afetados pelas mudanças nos impostos em estudo no Congresso Nacional, com cerca de 20% de redução no preço. O projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária tem isentado de taxas federais e regionais algumas comidas que compõem a cesta básica do brasileiro.

A Gazeta, mostram o que pode ou não ficar mais barato. Além das proteínas bovinas, as suínas e as de aves estão entre as que vão pagar zero tributo se o Senado mantiver as regras criadas na Simulações feitas pela doutora em Administração e Ciências Contábeis Flávia Rapozo, a pedido de, mostram o que pode ou não ficar mais barato. Além das proteínas bovinas, as suínas e as de aves estão entre as que vão pagar zero tributo se o Senado mantiver as regras criadas na Câmara dos Deputados , aprovadas na quarta-feira passada (10).

O texto incluiu ainda, na lista dos itens livres de impostos, o óleo de milho, a aveia e a farinhas. E já estavam nessa lista, que tem 22 alimentos, arroz e ovo. Além da cesta básica, o projeto também estabeleceu uma lista de produtos que terá redução de 60% na alíquota, na qual estão pão de forma, extrato de tomate, camarão, mel e tapioca, entre outros itens.

As mudanças nos impostos aprovadas na Câmara não são imediatas. O texto ainda será analisado pelo Senado , e haverá uma transição da reforma, que começa em 2026 e só deve estar plenamente implementada em 2033. Com isso, as projeções feitas pela reportagem levam em consideração preços atuais, sem avaliar a implementação progressiva da nova norma tributária, que unifica impostos federais, municipais e estaduais.

Para isso, o texto diz que o novo modelo, somado, deve cobrar no máximo 26,5% de imposto sobre o preço. Alguns itens terão imposto maior e, outros, menor. Na média, a carga atual deve se manter.

Mas será que, na prática, esses produtos ficarão mais baratos para o consumidor final? Em relação à carga tributária aplicada atualmente, a previsão é de que haja redução no preço de uma série de alimentos no novo cenário, quando a reforma estiver totalmente implementada. Em termos gerais, a expectativa é de que a tributação sobre alimentos caia de 11,6% para 4,8%.

Na simulação feita por Flávia Rapozo, que também é professora da Fucape e integrante do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-ES), a maior redução nos preços seria na alcatra, com queda de 23% no valor. Nos custos atuais, um quilo sai a R$ 48,90 e passaria para R$ 37,49. Já o arroz e a carne suína têm previsão de retração de 16,98% no preço. O pacote de cinco quilos de arroz sairia de R$ 26,90 para R$ 22,33.

A estimativa foi feita pela especialista considerando que a redução ou o aumento do tributo será repassado para o preço de venda ao consumidor. E também considera o valor atual do mercado, sem levar em conta o impacto da inflação futura, quando a reforma for implantada. Confira abaixo a estimativa de preço de 10 produtos com a reforma tributária e também a mudança no impacto dos tributos.

Para Flávia Rapozo, uma das vantagens da reforma é acabar com a cobrança cumulativa, na qual, atualmente, se paga imposto sobre imposto em cada parte da cadeia de produção até o consumidor final.

"O grande ganho é fixar a alíquota máxima em 26,5%, com previsão de 8,8% para o governo federal e de 17,7% para Estados e municípios", aponta.

O advogado tributarista e mestre em Ciências Contábeis e Administração Raphael Maleque, também professor na Fucape, aponta que o principal objetivo da reforma é a simplificação na cobrança dos tributos.

"Com a ampliação da cesta básica, analisaram o que é essencial no prato do brasileiro e tiraram a tributação para a comida ficar mais barata. Atualmente, alguns produtos da cesta têm 0% e outros no mínimo 7%. Então, essa redução tende a ser repassada para o consumidor final", destaca.

O advogado tributarista Samir Nemer destaca que a inclusão da proteína na cesta básica foi uma medida positiva e aposta que a tendência, com a redução do imposto, seja isso se refletir no preço dos produtos, além de também ajudar a fortalecer o agronegócio no país.

Além dos itens incluídos no pacote da cesta básica, outro grupo terá redução de 60%, o que, na prática, vai significar um IVA de 10,6%, menor do que a tributação média de alimentos, que, segundo Nemer, é de 12%.

O que muda?

Na prática, o texto estabelece regras e guias para as cobranças dos três impostos sobre o consumo (IBS, CBS e Imposto Seletivo). Esses impostos substituirão cinco tributos que são cobrados hoje sobre o consumo: PIS, Cofins, IPI, ICMS, ISS.

As bases da reforma já foram aprovadas no fim de 2023, mas ainda faltava estabelecer uma série de regras adicionais.