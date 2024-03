Nova cesta básica deixa de fora alimentos ultraprocessados; veja lista

Decreto do governo federal determina a inclusão de itens in natura ou minimamente processados para reduzir doenças, melhorar qualidade de vida, gerar renda a pequenos produtores e proteger o meio ambiente

A cesta básica de alimentos do brasileiro vai ficar mais diversificada e saudável, além de incentivar sistemas de produção sustentáveis. O decreto com a lista dos itens foi publicada nesta quarta-feira (6) no Diário Oficial da União e faz parte de um pacote de medidas anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para garantir o direito à alimentação adequada e combater a fome.