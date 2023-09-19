Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Na ONU, Lula fala sobre desigualdade e critica Conselho de Segurança
Discurso de abertura

Na ONU, Lula fala sobre desigualdade e critica Conselho de Segurança

Presidente retorna ao principal palco internacional após mais de dez anos com a promessa de recuperar imagem do Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 set 2023 às 13:02

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 13:02

WASHINGTON E SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu a Assembleia-Geral das Nações Unidas nesta terça-feira (19) com um discurso focado em desigualdade e com o retorno da demanda histórica do Itamaraty de uma reforma no Conselho de Segurança.
O petista voltou ao principal palco internacional após mais de dez anos e sob a promessa de recuperar a orientação internacionalista da diplomacia brasileira após quatro anos de isolamento, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Com um discurso repleto de referências indiretas ao adversário político, Lula foi bastante aplaudido ao estabelecer diferenças ante o antecessor.
O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz o discurso de abertura da 78ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, 19
O presidente Lula (PT) faz o discurso de abertura da 78ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) Crédito: RICHARD DREW/AP/Estadão Conteúdo
Lula começou o discurso prestando condolências a vítimas do terremoto no Marrocos e das enchentes na Líbia e no Rio Grande do Sul. Em seguida, o presidente falou sobre a crise climática e a desigualdade. Há 20 anos, quando discursou pela primeira vez na ONU, o mundo ainda não tinha consciência da gravidade do problema, afirmou.
O presidente voltou a apontar que os países mais ricos se desenvolveram com base em um modelo poluente, mas que os países emergentes não querem repetir esse modelo.
"Agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseados em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima"
Lula - Presidente da República
Aplaudido ao repetir que "o Brasil está de volta", Lula disse que estava ali porque a democracia venceu no país. "O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, nossa região, o mundo e o multilateralismo", disse, em contraste com a política externa de Bolsonaro. O ex-presidente manteve durante dois anos um chanceler, Ernesto Araújo, que dizia orgulhar-se da condição de pária do país.
"A comunidade internacional está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas. A pandemia da Covid-19, a crise climática e a insegurança militar e energética ampliada por crescentes tensões geopolíticas", afirmou.

Veja Também

Leia a íntegra do discurso de Lula na Assembleia-Geral da ONU

"A guerra na Ucrânia escancara nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaços para negociações. Investe-se muito em armamento e pouco em desenvolvimento", afirmou.
O presidente apontou a paralisia do Conselho de Segurança, instância máxima da ONU, com uma das razões para a reforma da instituição. Para Lula, o órgão precisa ser mais representativo e eficaz. O presidente encerrou seu discurso cobrando que os países-membros se indignem com a desigualdade e trabalhem para superá-la. Lula foi aplaudido, assim como em diversos outros momentos do discurso.
Na bancada reservada ao Brasil estavam os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o assessor especial da Presidência Celso Amorim, e o embaixador do Brasil na ONU, Sérgio Danese. A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, acompanhou a comitiva.
Um grupo de congressistas brasileiros assistiu ao discurso da galeria. Entre eles, os deputados Guilherme Boulos (PSOL), Zeca Dirceu (PT-PR) e Elmar Nascimento (União Brasil-BA), a deputada Duda Salabert (PDT-MG) e o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Ministros como Esther Dweck (Gestão), Marina Silva (Ambiente) e Jader Filho (Cidades) estavam no piso da plenária.

Veja Também

Por que o Brasil faz o 1º discurso na Assembleia-Geral da ONU? Entenda

Antes de Lula, o secretário-geral da ONU, António Guterres, com quem o presidente deve se encontrar na quarta (20), discursou. Ele afirmou que a situação mundial rumo ao multilateralismo pode ser positiva, mas que uma reforma do arcabouço institucional é vital para evitar "ruptura" — a demanda por uma reforma do Conselho de Segurança, pauta do Itamaraty há décadas, foi retomada pelo atual governo.
O presidente chegou em Nova York na noite de sábado (16) e deve voltar ao Brasil na quinta (21). A longa estadia contrasta com a de Bolsonaro, que passou menos de 24 horas na cidade no ano passado.
O discurso do petista foi feito em um contexto de crescentes críticas à ONU e de competição com outros fóruns multilaterais, como o recém-ampliado Brics, grupo de países emergentes, e o G20, fórum das maiores economias do mundo.
Sintoma disso, lideranças do primeiro escalão de China, Rússia e Índia não participam do evento, o que colocou o brasileiro na posição de "porta-voz" do chamado Sul Global em um encontro esvaziado. Do lado das potências, os EUA são o único dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança que serão representados no encontro por seu chefe de governo.
Nesse cenário, os dois presidentes estarão nos holofotes durante a semana, assim como o líder ucraniano, Volodimir Zelenski — com quem Lula se reúne na quarta-feira. A conversa com o ucraniano ocorre por volta das 17h (horário de Brasília), no hotel em que o brasileiro está hospedado.
A relação entre os dois é turbulenta. Em maio, houve uma tentativa de conversa durante o encontro do G7, mas que acabou frustrado. O lado brasileiro argumenta que ofereceu opções de horário a Zelenski, que não conseguiu comparecer a nenhuma. Os ucranianos atribuem a culpa a Brasília, que teria demorado a responder o pedido de reunião.

Veja Também

Lula tem 7 de Setembro com chefes de Poderes, Zé Gotinha e 'climão'

Mais de 21 milhões de brasileiros não têm o que comer todos os dias, diz ONU

Resgate de refugiados em perigo no mar é questão humanitária

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Discurso Fome ONU Mudanças Climáticas Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados