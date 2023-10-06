'Vamos investir em qualificação para combater a fome', diz ministro no ES

“São várias ações para a redução da pobreza. Entre os caminhos estão a qualificação, a assistência técnica e a geração de oportunidades de trabalho e empreendedorismo. Além disso, adotaremos estratégias para o aumento da renda, para compra de alimentos, inclusão das pessoas em políticas de proteção social, ampliação da produção de alimentos saudáveis e mobilização da sociedade e de demais poderes e entes federais para erradicação da fome”, ressaltou o ministro.