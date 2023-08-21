Desinflação de alimentos, segurança alimentar e reconstrução nacional

A coluna “Vaivém das Commodities”, assinada pelo jornalista Mauro Zafalon, na Folha de S.Paulo, em sua edição digital de 9 de agosto , trouxe informações relevantes para o debate público. Em síntese, é provável que os alimentos tenham a maior queda mensal de preços em 24 anos. Farei alguns comentários sobre esse assunto, conectando-o com os desafios da reconstrução nacional.

Os dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) trazem uma boa notícia para o curto prazo. No entanto, segundo Zafalon, tal fato “está longe de aliviar o bolso dos consumidores, principalmente para os de menor renda”. A inflação de alimentos, desde 2019, se mostrou acelerada. Desde então, a inflação média dos alimentos ficou 57%, acima da inflação geral.

De acordo com a matéria, a “aceleração da inflação nos últimos quatro anos ocorreu devido à forte demanda externa por alimentos e à capacidade brasileira de suprir o mercado externo”. Não foi um fato derivado da pressão doméstica da demanda de consumo, algo que poderia até ter legitimado a contínua elevação da taxa básica de juros pelo Banco Central do Brasil (BCB), entre março de 2021 e agosto de 2022.

Houve recentemente uma redução da taxa básica de juros , porém, ainda assim, o Brasil continua com a maior taxa de juros reais do mundo, destacou o portal de notícias G1, no dia 2 de agosto. Conforme foi ressaltado, “descontada a inflação esperada para os próximos 12 meses - acima de 4%, segundo relatório Focus, do BC - os juros reais ficaram em 6,68%”.

Segundo relatou Zafalon, “com estoques mundiais reduzidos por efeitos climáticos e por conflitos geopolíticos, como a invasão da Ucrânia pela Rússia, os preços internacionais dispararam, trazendo para dentro do país essa pressão”. Afinal, por que o Brasil deveria renunciar a ter políticas públicas de estoques reguladores de alimentos básicos?

Alimentos Crédito: Shutterstock

Divulgado no dia 8 de junho de 2022, o inquérito da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional trouxe então informações ainda preocupantes, tendo em vista os seus efeitos duradouros. A insegurança alimentar atingiu quase 60% dos domicílios, com 33 milhões de pessoas não tendo o que comer no Brasil . A persistente inflação de alimentos afetou a segurança alimentar das famílias brasileiras.

Uma em cada cinco famílias chefiadas por pessoas autodeclaradas pardas ou pretas no Brasil sofreu com a fome, praticamente o dobro em comparação com os lares chefiados por pessoas brancas. Foram 22% os lares chefiados por mulheres autodeclaradas pardas ou pretas que sofreram com a fome, sendo de 13,5% o percentual das famílias comandadas por mulheres brancas nessa situação.

De acordo com as estimativas da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), a insegurança alimentar grave subiu de 4 milhões para 21 milhões de pessoas no Brasil entre os períodos de 2014-16 e 2020-22. Para o mesmo período, a insegurança alimentar moderada ou grave cresceu de 37,5 milhões para 70,3 milhões de pessoas entre nós.

Guardadas as devidas proporções e distâncias históricas, esse dramático quadro nos remete ao clássico “Geografia da fome” (1946), de Josué de Castro. Com outras características, a fome se espalhou para todas as regiões do Brasil, urbanizando-se. Josué de Castro denunciou, décadas atrás, a tentativa de explicação da fome a partir de fenômenos estritamente naturais e biológicos, ignorando ou tentando esconder a natureza política do problema.

Em janeiro de 2019, foi extinto o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), órgão responsável por coordenar os programas federais ligados à segurança alimentar. Programas de incentivo à agricultura familiar, que é a fonte principal da comida que chega à mesa das famílias brasileiras, foram extintos ou esvaziados. Não convém esquecermos que em 2014 o Brasil havia deixado o Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU).