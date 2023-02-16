A Igreja Católica torna a bater na tecla da fome

Na próxima semana, os católicos do mundo inteiro iniciarão a Quaresma. Tempo marcado pela palavra "conversão", que quer dizer mudança, transformação. Para os católicos do Brasil, a Quaresma vai além, ela sugere uma conversão e mudança que vai além de si mesma, mas toca a realidade. Estamos falando da Campanha da Fraternidade. A atividade foi assim chamada e realizada pela primeira vez na Quaresma de 1962, em Natal, no Rio Grande do Norte. No ano seguinte, foi se alargando e chega em 2023 com uma adesão de todo o Brasil.

Nessa trajetória, por três vezes a Igreja Católica tocou no problema da fome, que voltou a ser o tema da campanha deste ano. A primeira foi em 1975, com o tema ‘Fraternidade é repartir’ e o lema 'Repartir o pão’. A segunda foi em 1985, com o lema ‘Pão para quem tem fome’. Agora, em 2023, com o tema "Fraternidade e fome" e o lema "dai-lhes vós mesmos de comer".

A fome, enquanto necessidade fisiológica, sempre se fez presente na humanidade como desdobramento da desigualdade e precariedade social. No Brasil esse disparate se torna ainda mais danoso e com mais contraste, uma vez que somos o país que mais produz alimento (para o mundo) e somos também um dos países a ocupar o mapa da fome com um número real que atinge, hoje, cerca de 33,1 milhões de brasileiros.

A fome é um problema social, ela se desdobra com a pandemia, mas também pela questão fundiária, agrária, e sobretudo, pelo sistema no qual vivemos. O convite da Campanha da Fraternidade é chamar a nossa atenção para essa realidade, lançando luz para todas essas questões, mas, sobretudo, convocando a “dar-lhes vós mesmos de comer”. A fome, a partir de então, passa a ser uma causa que todos nós devemos abraçar, desde a partilha do que temos à cobrança de políticas públicas e projetos públicos que promovam a igualdade de possibilidades em que cada qual com sua força e seu trabalho se sustentem.