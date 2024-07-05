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Como ganhar dinheiro de 'cashback' usando CPF na nota fiscal em Vitória

Quem ainda não conhece o programa, mas já pagou por serviços na Capital pode estar perdendo dinheiro expirado ou já tem saldo esperando para ser usado
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

05 jul 2024 às 16:24

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 16:24

“CPF na nota?”. A pergunta certamente já é familiar para muitos consumidores. Há quem se incomode, mas municípios e Estados têm programas que incentivam a emissão do documento, e, para isso, dão benefícios àqueles que pedem a nota fiscal. Na Capital capixaba, é possível receber em dinheiro parte dos tributos pagos pelo consumo de serviços. O programa se chama Nota Vitória, e valem para 'cashback' pagamentos de mensalidades escolares, clínicas médicas ou veterinárias, serviços mecânicos, entre outros, sobre os quais incidem o Imposto Sobre Serviços (ISS). [Confira os detalhes no vídeo acima]
  • COMO SE CADASTRAR?
  • Para participar é preciso pedir notas fiscais de serviço e solicitar que sejam identificadas com seu CPF
  • Depois, para acompanhar créditos e fazer resgates, cadastre-se no Portal Nota Vitória, em nota.vitoria.es.gov.br

  • QUAIS NOTAS VALEM?
  • O programa se refere a notas de serviços, onde há pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviços), como mensalidades escolares, reparos em oficinas mecânicas, salão de beleza etc.
  • Peças de computador, combustível, supermercado, farmácias etc. se referem a produtos, com incidência de ICMS, não fazendo parte do programa

  • DE QUANTO É O CRÉDITO?
  • O crédito gerado equivale a 30% do valor do Imposto sobre Serviço (ISS) calculado na prestação do serviço.
  • O valor do serviço, alíquota de imposto, imposto calculado e o crédito gerado estão sempre impressos na nota fiscal para conferência.

  • O QUE FAZER COM O CRÉDITO?
  • Pode ser depositado em conta corrente do portador do CPF (saldo mínimo de R$ 25)
  • Pode ser descontado no IPTU do próximo ano (para quem mora em Vitória)
  • Pode ser resgatado como ingressos para jogos de futebol na Capital

  • PRAZO PARA RESGATE
  • Os créditos gerados têm validade de 18 meses, a partir da data de geração
  • Depois disso, o crédito expira e retorna aos cofres públicos

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