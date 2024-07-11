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Aprovação na Câmara

Reforma tributária: saiba como votaram os deputados federais do ES

Dos 10 deputados que representam o Espírito Santo em Brasília, sete foram a favor da proposta e três votaram contra
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 jul 2024 às 17:15

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 17:15

Sessão na Câmara dos Deputados
Sessão na Câmara dos Deputados Crédito: Zeca Ribeiro/Agência Câmara
O texto-base da regulamentação da reforma tributária foi aprovado na quarta-feira (10) na Câmara dos Deputados por 336 votos a 142. O projeto apreciado teve várias mudanças em relação ao projeto original, que é de autoria do Poder Executivo. Dos 10 deputados estaduais do Espírito Santo, sete foram a favor da proposta e três votaram contra. 
Segundo informações da Câmara, foram mais de 8 horas de discussão em Plenário até a aprovação do texto-base. O projeto da reforma tributária regulamenta vários aspectos da cobrança do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), da Contribuição Social Sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto Seletivo (IS). Esses três tributos vão substituir os atuais cinco impostos: PIS, a Cofins, o ICMS, o ISS e parcialmente o IPI.

Como votaram os deputados do ES

  • Amaro Neto (Republicanos): Sim
  • Da Vitória (PP): Sim
  • Dr. Victor Linhalis (Podemos): Sim
  • Evair de Melo (PP): Não
  • Gilson Daniel (Podemos): Sim
  • Gilvan da Federal (PL): Não
  • Helder Salomão (PT): Sim
  • Jack Rocha (PT): Sim
  • Messias Donato (Republicanos): Não
  • Paulo Folletto (PSB): Sim
Foram definidos ainda os percentuais de redução para vários setores e produtos, além de benefícios tributários, como crédito presumido, reduções de base de cálculo, imunidades, isenções e outros incentivos.
A versão votada apresentou mudanças como:
  • devolução de 100% da CBS da energia, água e gás para pessoas de baixa renda;
  • alíquota máxima de 0,25% para os minerais – contra o máximo de 1% estipulado pela emenda constitucional;
  • redução de 30% nos tributos para planos de saúde de animais domésticos;
  • todos os medicamentos não listados em alíquota zero contarão com redução de 60% da alíquota geral;
  • turista estrangeiro contará com devolução dos tributos por produtos comprados no Brasil e embarcados na bagagem.
Reforma tributária, saiba como votaram os deputados federais do ES

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