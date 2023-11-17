9 dicas essenciais para quem quer economizar na conta de ar-condicionado

Depois de uma semana com alerta vermelho para as altas temperaturas no Espírito Santo, a atenção se voltou para o consumo excessivo de ar-condicionado. Embora ainda estejamos em meio à primavera, isso parece ser um prenúncio de que, no verão, esses aparelhos vão continuar consumindo mais energia para manter o mesmo desempenho comparado com épocas de temperaturas mais amenas, e o susto certamente virá na fatura da conta de energia no final do mês.
Para mostrar que o ar-condicionado não é, necessariamente, o vilão da energia, especialistas consultados pelo Hub Imobi explicam como minimizar o impacto no orçamento dos capixabas quando só o equipamento pode aliviar o calorão.
O gestor da EDP, Adilson Herzog, explica que, com o aumento das temperaturas, os aparelhos de refrigeração consomem mais energia para entregar a mesma eficiência, “o que acaba por refletir na elevação do valor da conta de energia”.
Segundo uma nota emitida pela empresa de energia, em condições de temperatura ambiente mais elevada, o consumo energético pode ser de até 20% para cada 5°C a 10°C acima da temperatura ambiente padrão para a qual o refrigerador foi projetado.
A organização informou, ainda, que estudos indicam que esse percentual pode ser ainda maior quando o equipamento é utilizado com a abertura de portas, devido a troca de calor com o ambiente externo.
Por isso, antecipando eventuais dores de cabeça, Herzog acrescenta que, quem ainda vai instalar um aparelho de ar-condicionado, é importante verificar se a rede elétrica do imóvel está dimensionada para receber essa nova demanda de energia. “Isso é necessário para evitar sobreaquecimento na fiação e fuga de corrente”, salienta.
O engenheiro eletricista e assessor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), Eduardo Armando Altoe, não é totalmente verdadeiro afirmar que o ar-condicionado é o maior vilão do consumo de energia, visto que todo aparelho, seja qual for, é projetado para desempenhar sua função em uma determinada potência.
“Por esse motivo, é fundamental, ao comprar um aparelho, saber qual é a dimensão do ambiente e para qual finalidade ele é usado. Isso vai evitar a compra de um equipamento com uma potência maior do que o necessário”, alerta.
Com isso em mente, confira nove dicas de como usufruir o ar-condicionado sem gastar mais energia do que o necessário:
01
Antes de comprar
Consulte qual é o aparelho ideal para cada cômodo. Isso é possível de avaliar olhando o tamanho do ambiente e qual é o uso dele. O engenheiro do Crea-ES também recomenda a escolha de equipamentos mais econômicos, como os modelos inverter, por exemplo.
02
Qualidade em primeiro lugar
Não esqueça também de checar se o produto tem certificação de qualidade do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). “Este selo é uma forma de saber qual equipamento é mais eficiente e que consome menos energia”, sinaliza.
03
Planeja-se
Antes da instalação em si, se possível, procure colocar o aparelho em uma área com sombra ou com uma cobertura. Isso impede uma sobrecarga no produto ao receber ainda mais calor do que o ar que ele vai refrigerar.
04
Pense antes de ligar
Os ventiladores de teto são a forma mais em conta de arejar um ambiente. Quando utilizados na velocidade média, podem consumir até 11 vezes menos que um ar-condicionado. Por isso, pense duas vezes antes de apertar o botão de ligar do controle do ar-condicionado se você já tiver um ventilador à disposição.
05
Use a temperatura ideal
Não adianta ligar o ar-condicionado já com a temperatura mínima acreditando que o ambiente vai gelar imediatamente. Pense em um carro: para o veículo percorrer de A até B, em altíssima velocidade, o consumo de combustível vai nas alturas. Com uma velocidade mais compatível, o automóvel vai chegar a B, mas consumindo bem menos gasolina. É a mesma lógica com o ar-condicionado. Por isso, as recomendações dos especialistas é utilizar o aparelho na temperatura entre 23 e 25ºC, e mantê-la durante todo o período de uso, sem ficar aumentando e diminuindo.
06
Mantenha o espaço fechado
Fechando bem todas as janelas e portas do ambiente evita a dissipação do ar frio, impedindo também momentos de sobrecarga do equipamento.
07
Antecipe-se
Quando souber que vai precisar desligar o ar-condicionado, quando acordar ou ao final do expediente, desligue o aparelho, pelo menos, meia hora antes. Isso porque, durante esses minutos, o ambiente vai permanecer refrigerado sem o equipamento estar ligado. Isso pode parecer pouco, mas, em um mês, pode lhe poupar horas de energia gasta na sua fatura.
08
Limpeza em dia
Mantenha os filtros do ar-condicionado limpos, visto que a sujeira atrapalha a circulação do ar no aparelho, o que exige maior esforço dele. Para quem tem disponibilidade, o ideal é realizar uma faxina uma vez por semana. Se isso não for possível, não deixe que essa limpeza passe de uma vez por mês.
09
Manutenção sempre
Anualmente, procure um profissional habilitado para um serviço de limpeza geral na manutenção elétrica e no dreno do aparelho.