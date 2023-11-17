9 dicas essenciais para quem quer economizar na conta de ar-condicionado

01

Antes de comprar

Consulte qual é o aparelho ideal para cada cômodo. Isso é possível de avaliar olhando o tamanho do ambiente e qual é o uso dele. O engenheiro do Crea-ES também recomenda a escolha de equipamentos mais econômicos, como os modelos inverter, por exemplo.

02

Qualidade em primeiro lugar

Não esqueça também de checar se o produto tem certificação de qualidade do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). “Este selo é uma forma de saber qual equipamento é mais eficiente e que consome menos energia”, sinaliza.

03

Planeja-se

Antes da instalação em si, se possível, procure colocar o aparelho em uma área com sombra ou com uma cobertura. Isso impede uma sobrecarga no produto ao receber ainda mais calor do que o ar que ele vai refrigerar.

04

Pense antes de ligar

Os ventiladores de teto são a forma mais em conta de arejar um ambiente. Quando utilizados na velocidade média, podem consumir até 11 vezes menos que um ar-condicionado. Por isso, pense duas vezes antes de apertar o botão de ligar do controle do ar-condicionado se você já tiver um ventilador à disposição.

05

Use a temperatura ideal

Não adianta ligar o ar-condicionado já com a temperatura mínima acreditando que o ambiente vai gelar imediatamente. Pense em um carro: para o veículo percorrer de A até B, em altíssima velocidade, o consumo de combustível vai nas alturas. Com uma velocidade mais compatível, o automóvel vai chegar a B, mas consumindo bem menos gasolina. É a mesma lógica com o ar-condicionado. Por isso, as recomendações dos especialistas é utilizar o aparelho na temperatura entre 23 e 25ºC, e mantê-la durante todo o período de uso, sem ficar aumentando e diminuindo.

06

Mantenha o espaço fechado

Fechando bem todas as janelas e portas do ambiente evita a dissipação do ar frio, impedindo também momentos de sobrecarga do equipamento.

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Antecipe-se

Quando souber que vai precisar desligar o ar-condicionado, quando acordar ou ao final do expediente, desligue o aparelho, pelo menos, meia hora antes. Isso porque, durante esses minutos, o ambiente vai permanecer refrigerado sem o equipamento estar ligado. Isso pode parecer pouco, mas, em um mês, pode lhe poupar horas de energia gasta na sua fatura.

08

Limpeza em dia

Mantenha os filtros do ar-condicionado limpos, visto que a sujeira atrapalha a circulação do ar no aparelho, o que exige maior esforço dele. Para quem tem disponibilidade, o ideal é realizar uma faxina uma vez por semana. Se isso não for possível, não deixe que essa limpeza passe de uma vez por mês.

09

Manutenção sempre