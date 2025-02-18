Ar-condicionado portátil é bom? Veja como se refrescar durante a onda de calor

Ar-condicionado Delonghi, Philco ou Midea? Veja especificações de modelos em alta. Crédito: Canva

Com as temperaturas subindo e as ondas de calor se tornando cada vez mais frequentes, encontrar maneiras eficazes de se refrescar é essencial. Uma solução prática que tem ganhado destaque é o uso de ar condicionado portátil. Mas será que ele é realmente bom? Nesta coluna, te contaremos as vantagens e desvantagens desse aparelho, além de dicas valiosas para aproveitar ao máximo o seu ar condicionado portátil durante os dias mais quentes.

Ar-Condicionado portátil vale a pena?

O ar-condicionado portátil apresenta diversas vantagens que o tornam uma escolha atraente:

01 Mobilidade Pode ser facilmente transportado para diferentes cômodos, oferecendo flexibilidade no uso. 02 Instalação Simples Não requer instalações complexas ou reformas, evitando quebra-quebra e custos adicionais. 03 Ideal para Locatários É uma solução eficiente para quem mora em imóveis alugados, onde alterações permanentes não são permitidas.

No entanto, é importante considerar alguns pontos, como nível de ruído, que pode ser maior em comparação aos aparelhos de janela ou split, e a eficiência energética, uma vez que podem consumir mais energia a depender do modelo e do uso.

Como funciona o Ar-Condicionado portátil?

O ar-condicionado portátil funciona retirando o ar quente do ambiente, resfriando-o internamente e devolvendo-o ao espaço. O calor extraído é expelido por meio de um duto que deve ser posicionado em uma abertura, geralmente uma janela.

Assim, para realizar sua instalação, basta conectar o duto de exaustão ao aparelho e direcioná-lo para fora através da abertura escolhida e conectar o aparelho a uma tomada adequada, certificando-se de que a tensão é compatível.

Qual é o melhor Ar-Condicionado portátil?

A escolha do modelo ideal depende das necessidades específicas de cada usuário. Abaixo, temos algumas sugestões, entre aparelhos mais econômicos, silenciosos e eficientes:

Ar-Condicionado Portátil Hisense 12.000 BTUs AP-12CWBRNPS01

Um dos mais vendidos e bem avaliados da categoria. O ar-condicionado portátil da Hisense oferece uma combinação eficiente de resfriamento e desumidificação, ideal para ambientes de até 16m². Seu modo Smart ajusta automaticamente a temperatura conforme o ambiente, de forma a proporcionar mais conforto e economia de energia.

Possui display de LED intuitivo, timer e função dormir, garantindo praticidade no uso diário. Com um design moderno e tecnologia sem necessidade de drenagem, é uma ótima opção para quem busca custo-benefício.

Produtos Ar-Condicionado Portátil Hisense 12.000 BTUs Modelo inteligente e econômico, com desumidificação eficiente e ajuste automático de temperatura. VER OFERTA

Philco PAC12000F5

Com quatro funcionalidades – resfriamento, ventilação, desumidificação e purificação –, este modelo da Philco é ideal para quem busca um ambiente mais confortável e saudável. Seu filtro antibacteriano e a tecnologia Ionizador ajudam a eliminar impurezas do ar, prevenindo doenças respiratórias.

Além disso, conta com painel digital intuitivo, controle remoto, três velocidades de refrigeração e gás ecológico R-410A, que não agride a camada de ozônio. Suas rodinhas facilitam a movimentação entre os ambientes.

Produtos Philco, PAC12000F5, Ar-Condicionado Portátil Frio Vírus Protect, 220V, Branco Ar-condicionado multifuncional, purifica o ar e traz conforto com praticidade e eficiência. VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NAS CASAS BAHIA

Ar-Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 BTUs Só Frio 220V

O Springer Midea combina eficiência e elegância, sendo ideal para ambientes de até 20m². Seu painel digital com LED facilita o controle das funções, incluindo Timer, Dormir e Não Perturbe, garantindo conforto térmico sem interferências. Utiliza o fluido refrigerante R-410A, ecologicamente correto e com alto desempenho. Além disso, sua estrutura moderna com detalhes em prata adiciona um toque sofisticado ao ambiente.

Produtos Ar-Condicionado Portátil Springer Midea 12.000 BTUs Só Frio 220V Modelo sofisticado e eficiente, ideal para ambientes amplos e uso confortável. VER OFERTA

Ar Condicionado Portátil Delonghi Pinguino 12000 BTU, Frio - T120ED (127V)

Com tecnologia Silent, o Pinguino da Delonghi é outro dos mais procurados , de forma que, de acordo com o Google trends, teve um recente aumento repentino nas buscas. É uma excelente escolha para quem busca resfriamento silencioso e eficaz. Seu sistema de filtragem BioSilver Tech, com íons de prata, purifica o ar e reduz impurezas.

Possui timer programável de 24h, que permite configurar os períodos de funcionamento conforme a necessidade. Além disso, é portátil e fácil de transportar, sendo perfeito para diferentes ambientes sem necessidade de instalação fixa.

Produtos Ar Condicionado Portátil Delonghi Pinguino 12000 BTU, Frio - T120ED (127V) Silencioso e portátil, com tecnologia de purificação de ar e eficiência energética. VER OFERTA

Ar-condicionado Portátil 12000 Btus Eos Slim Eap12f 110v

Conhecido por sua eficiência energética, o EOS Slim EAP12F possui uma capacidade de 12.000 BTUs e consome cerca de 23,2 kWh, resultando em uma média de R$ 105,50 na conta de energia ao final do mês segundo este artigo . O modelo 4 em 1 oferece ventilação, refrigeração, desumidificação e filtragem de ar.

Com um sistema de compressor anti-vibração, ele opera de forma silenciosa, ideal para uso em quartos ou escritórios. Seu controle remoto e funções como timer e sleep proporcionam mais praticidade no dia a dia.

Produtos Ar-condicionado Portátil 12000 Btus Eos Slim Eap12f 110v Modelo compacto e silencioso, com funções práticas para mais conforto no dia a dia. VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NAS CASAS BAHIA

Ar Condicionado Portátil Dual Inverter Lg Voice 14000 Btus Frio 127v

O modelo da LG se destaca pelo compressor Dual Inverter, que proporciona maior eficiência energética e o menor nível de ruído da lista (a partir de 44db), além de um dos modelos mais silenciosos disponíveis no mercado. A nível de comparação, os decibéis de um ventilador variam em média, entre 25 e 70 db.

Além disso, conta com conectividade via LG ThinQ®, permitindo controle por voz e integração com assistentes virtuais como o Google Assistente. Oferece três modos de operação: refrigerar, ventilar e desumidificar, garantindo um ambiente sempre confortável. Fácil de instalar e armazenar, é uma excelente opção para quem busca tecnologia e alto desempenho.

Produtos Ar Condicionado Portátil Dual Inverter Lg Voice 14000 Btus Potente e tecnológico, com comando por voz e eficiência energética superior. VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NAS CASAS BAHIA

Ar Condicionado Portátil Aovia Gree 10000 Btus R32 Frio 127v

Compacto e funcional, o modelo da Gree oferece resfriamento rápido, desumidificação e três opções de ventilação. Seu display digital facilita o controle da temperatura e das funções, como Timer e Sleep, para maior comodidade. O design com dupla saída de dreno melhora a eficiência da condensação, e seu baixo nível de ruído torna o ambiente mais confortável. Ideal para espaços menores, proporciona um excelente custo-benefício.

Produtos Ar Condicionado Portátil Aovia Gree 10000 Btus R32 Frio 127v Compacto e eficiente, com resfriamento rápido e baixo nível de ruído. VER OFERTA

Ar Condicionado Portátil Rheem 12000 BTUs Frio 127V - 110V

O modelo da Rheem é indicado para ambientes de até 18m² e oferece funções como resfriamento, ventilação, desumidificação e sistema de autolimpeza. Seu painel digital facilita o ajuste das configurações, e o Auto Diagnóstico garante um funcionamento mais eficiente. Possui função Sleep e Timer, além de um sistema de movimentação de aletas para melhor distribuição do ar. Com nível de ruído reduzido, é uma opção moderna e funcional.

Produtos Ar Condicionado Portátil Rheem 12000 BTUs Frio 127V - 110V Tecnológico e eficiente, com funções avançadas para conforto e praticidade. VER OFERTA

4 dicas práticas para se refrescar no calor

01 Hidrate-se Segundo esta matéria , além de beber bastante água ao longo do dia, é importante optar por alimentos como melancia, melão, laranja e até pepino. 02 Ambientes Ventilados Quando não estiver com o ar-condicionado ligado, mantenha portas e janelas abertas para facilitar a circulação de ar. 03 Uso de cortinas Em casa, utilize cortinas ou persianas para bloquear a entrada direta de luz solar. 04 Roupas Leves Vista-se com tecidos leves e cores claras para maior conforto térmico.

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