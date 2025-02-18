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Onda de calor: temperatura no ES pode ficar na casa dos 40°C nesta semana

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o Espírito Santo deve enfrentar calorão até a próxima segunda-feira (24)

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 09:14

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

18 fev 2025 às 09:14
onda de calor que atinge a Região Sudeste do Brasil até o dia 24 de fevereiro aumentou a incidência sobre o Espírito Santo: agora, todo o Estado está coberto pela "mancha" de altas temperaturas, que podem ficar até 7 °C acima da média. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, os termômetros podem bater a casa dos 40 °C durante esta semana.
Até a próxima segunda-feira (24), a parte mais ao Norte e Noroeste do Espírito Santo deve ter de 3º C a 5º C acima da média, enquanto as áreas Sul e Serrana podem registrar até 7º C acima da média (confira no mapa abaixo).
Onda de calor atinge o Espírito Santo até o dia 24 de fevereiro
Onda de calor atinge o Espírito Santo até o dia 24 de fevereiro Crédito: Climatempo
Segundo a meteorologista Josélia Pegorim (veja vídeo acima), a semana será de muito calor e pouca chuva no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. "Isso porque o sistema de alta pressão atmosférica, que gera a onda de calor que está instalada sobre a Região Sudeste, vai ganhar ainda mais força nesses próximos dias. O ar vai ficar mais seco, vai ficar mais difícil a formação de nuvens e a ocorrência da chuva. Além disso, para esquentar o ar, tem ventos quentes que devem soprar sobre a região ao longo dessa semana. Também não tem nenhum arzinho frio de origem polar para entrar no Sudeste para aliviar o calorão", declarou a especialista.
Recorde na segunda-feira (17)
Na última segunda-feira (17), as 10 maiores temperaturas registradas no Brasil foram todas no Sudeste. A cidade de Alegre, no Sul do Espírito Santo, ficou em sétimo lugar no ranking dos locais mais quentes, com 39,5 °C, um recorde para o município neste ano.
Alfredo Chaves, no Sul do Estado, também entrou na lista: ficou em nono lugar, com 38,5° C, dia mais quente do ano até agora na cidade. Confira, abaixo, o ranking feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) com os locais que mais fizeram calor na segunda-feira (17).
  1. Niterói (RJ): 42,2 °C (recorde para 2025) 
  2. Silva Jardim (RJ): 42,0 °C (recorde para 2025) 
  3. Rio de Janeiro/Marambaia (RJ): 41,3 °C (recorde para 2025) 
  4. Seropédica (RJ): 41,1 °C (recorde para 2025) 
  5. Duque de Caxias/Xerém (RJ): 40,3 °C (recorde para 2025) 
  6. Iguape (SP): 40,0 °C (recorde para 2025) 
  7. Alegre (ES): 39,5 °C (recorde para 2025) 
  8. Araçuaí (MG) 38,6 °C (recorde para 2025) 
  9. Alfredo Chaves (ES): 38,5 °C (recorde para 2025) 
  10. Cambuci (RJ): 38,4 °C e Macaé (RJ): 38,4 °C (recorde para 2025)

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