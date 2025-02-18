Que calor! Veja dicas para refrescar o corpo durante o calor extremo

Beber água é fundamental durante os dias de calor Crédito: Shutterstock

Um aumento nas temperaturas vem ocorrendo no Brasil devido a uma onda de calor que pode atingir o sudeste e o nordeste. No último sábado (15), Vitória teve a previsão de ser a capital mais quente do Brasil, segundo a Climatempo, empresa de meteorologia. A capital do Espírito Santo tinha previsão de atingir a máxima de 37°C, a maior entre todas as capitais do país. Com a temperatura nas alturas, você sabe como refrescar o corpo?

A otorrinolaringologista Hana Higa, da Rede Meridional, explica que as ondas de calor aumentam o risco de desidratação, podendo causar tontura, fadiga extrema e até quadros mais graves, como insolação. "Além disso, a exposição prolongada ao calor pode ressecar as vias respiratórias, levando à irritação na garganta, crises de rinite e asma, além de aumentar a suscetibilidade a infecções respiratórias".

Por isso, para se refrescar no calor excessivo de maneira segura para a saúde é fundamental manter-se bem hidratado, bebendo bastante água ao longo do dia e evitando o excesso de cafeína e álcool. "Permanecer em ambientes climatizados é o recomendado, mas é importante evitar temperaturas muito baixas para não se expor a mudanças bruscas de temperatura ao sair para ambientes quentes", diz a médica.

O uso do ar-condicionado O uso do ar-condicionado está liberado, mas alguns cuidados são essenciais: - Mantenha uma temperatura equilibrada para evitar choques térmicos ao sair para locais quentes. - Hidrate-se bem, pois o ar-condicionado reduz a umidade do ambiente, ressecando as vias aéreas. - Limpe e troque os filtros regularmente para evitar o acúmulo de poeira, fungos e bactérias.



O uso do ventilador e do ar-condicionado podem ajudar a amenizar o desconforto do calor excessivo, mas devem ser mantidos sempre limpos para evitar a exposição a poeira, ácaros e fungos. "O ventilador pode não ser suficiente em dias extremamente quentes. Já o ar-condicionado reduz a temperatura ambiente, mas pode ressecar as vias aéreas do usuário", diz Hana Higa.

A otorrinolaringologista Hana Higa dá dicas para se refrescar no calor Crédito: Divulgação/ Hana Higa

"Não é recomendado deixar o vento diretamente na pessoa, pois pode ressecar as mucosas nasais e da garganta, facilitando infecções e irritações respiratórias" Hana Higa - Otorrinolaringologista

A médica diz que o umidificador pode ser útil em ambientes muito secos, mas se usado de forma errada, pode piorar alergias e problemas respiratórios. 'É importante manter a umidade entre 40% e 60%, evitando a umidade excessiva, que pode favorecer o crescimento de fungos e ácaros. Além disso, é fundamental que o aparelho seja higienizado com frequência".

Alimentação como aliada

O nutricionista Júlio Augusto da Cunha diz que a hidratação adequada é essencial para manter o funcionamento do organismo nesses períodos. "Nosso corpo perde uma grande quantidade de líquidos através do suor, e essa reposição deve ser feita constantemente para evitar a desidratação, que pode causar tonturas, fadiga, dor de cabeça e até mesmo problemas mais graves", explica.



O consumo de água deve ser priorizado, mas outros líquidos também ajudam a manter a hidratação. "Sucos naturais, água de coco e chás gelados são boas opções. Já bebidas açucaradas, refrigerantes e alcoólicas devem ser evitadas, pois podem ter efeito diurético e piorar a desidratação".

Frutas como melancia, laranja e melão ajudam a complementar a hidratação Crédito: Freepik

A alimentação também pode ser uma aliada nos dias quentes. O nutricionista fala que frutas como melancia, laranja e melão, além de vegetais folhosos e pepino, são ricos em água e ajudam a complementar a hidratação. Grãos e leguminosas, como quinoa, arroz integral, lentilha e feijão fradinho, fornecem energia sem sobrecarregar a digestão. Enquanto alimentos gordurosos e de difícil digestão é bom evitar, pois eles exigem mais esforço do organismo para serem processados, o que pode aumentar a sensação de cansaço e mal-estar.

O nutricionista também destaca a importância de reconhecer os sinais do corpo. "Se a pessoa sentir sede intensa, boca seca, tontura ou cansaço excessivo, isso já pode ser um alerta. Em casos mais graves, quando há confusão mental ou desmaios, é essencial buscar atendimento médico imediatamente", orienta.

Para quem mantém uma rotina de atividades físicas, é preciso atenção redobrada. Júlio Augusto explica que exercícios intensos sob altas temperaturas podem aumentar o risco de desidratação e até de insolação. “O ideal é optar por horários mais frescos, como o início da manhã ou o final da tarde, e sempre se manter hidratado antes, durante e após a prática", explica o nutricionista.