Sesa alerta para baixo estoque de sangue e pede doações no ES

Um alerta sobre baixo estoque de sangue de fator RH negativo no Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória, foi emitido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (21). Interessados em ajudar fazendo doação podem ir ao local, que fica na Avenida Marechal Campos, nº 1.468, em Maruípe. As coletas são feitas todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h (o cadastro do doador encerra às 18h20).