Doação de sangue: veja a importância e quem pode doar

O processo é seguro, dura cerca de 40 minutos e segue rigorosos protocolos de higiene e triagem. O sangue doado passa por testes laboratoriais antes de ser utilizado, garantindo total segurança tanto para o doador quanto para o receptor

Editor do Se Cuida / [email protected]

Para mobilizar a população e reforçar o compromisso social com a saúde coletiva, foi criado o Junho Vermelho. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, apenas 1,4% da população brasileira doa sangue regularmente — um índice abaixo dos 2% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O impacto dessa baixa adesão é direto no atendimento de pacientes em tratamentos oncológicos, vítimas de acidentes, pessoas com doenças hematológicas e mulheres em trabalho de parto, que muitas vezes precisam de transfusões imediatas para sobreviver.>