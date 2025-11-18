Fogão ou cooktop? Veja dicas para escolher o melhor para a sua cozinha

Conheça os modelos de fogão e cooktop e veja qual combina mais com você. Crédito: Canva

Sabe aquela hora de escolher os eletrodomésticos ao montar ou reformar a cozinha? É comum bater a dúvida: fogão tradicional ou Cooktop? Com um mercado aquecido e repleto de possibilidades, escolher vai depender de fatores como necessidade, espaço e nível de uso. Saiba como escolher com as dicas do Clube!

A cozinha deixou de ser apenas um cômodo da casa e se tornou um espaço social e de conivência, com direito a design, receber amigos e reforçar a arquitetura. Por isso, escolher onde você vai preparar a comida virou um dilema que vai além do preço. Envolve praticidade, o espaço que você tem e o seu jeito de cozinhar.

Fogão ou cooktop: as diferenças

A diferença é que o fogão é o combo completo (bocas + forno em uma peça só), enquanto o cooktop é apenas a superfície de cocção, que exige um forno separado.

O fogão tradicional

O fogão, em suas versões, é o nosso conhecido de longa data. Ele é a opção mais completa, já que junta a parte de cima (as bocas) e o forno em uma peça só.

Fogão de Piso

É o mais popular. Ele se destaca pela praticidade e pelo preço. É só ligar na mangueira de gás e pronto. Por ter o forno junto, é a solução mais econômica e funcional para quem não quer gastar muito ou tem uma cozinhas mais simples.

O problema é que ocupa mais espaço, e limpar atrás dele, no meio da bagunça, pode ser um desafio.

Fogão de Embutir

É o mesmo fogão, mas com um toque de design. Ele é feito para ser encaixado nos móveis planejados, dando aquele visual de limpeza e organização. Mas precisa de um projeto de marcenaria para que fique fixo, sem a mobilidade do modelo de piso.

O Cooktop e seus tipos

O cooktop é, basicamente, apenas a parte das bocas, instalada diretamente na bancada. Ele é o queridinho de quem ama cozinha planejada e quer otimizar cada centímetro. A diferença entre os modelos está no "combustível".

Cooktop a Gás

É o mais fácil de se adaptar, pois usa o mesmo gás que você já conhece. A vantagem é o controle total da chama, que você ajusta na hora, e o fato de aceitar qualquer panela. A desvantagem é que a limpeza ainda exige um certo esforço para tirar as grades e os queimadores.

Cooktop Elétrico

Funciona com resistências que esquentam a superfície de vidro. Ele é rápido para esquentar e tem um design liso que facilita demais a limpeza. O ponto de atenção é que ele costuma gastar mais energia que o a gás e demora para esfriar, então é preciso ter cuidado após o uso.

Cooktop por Indução

Ele usa um campo eletromagnético que aquece diretamente o fundo da panela. Isso significa: segurança máxima (a superfície quase não esquenta), o processo de cozimento é rápido e a economia de energia (é super eficiente). O único "porém" é que ele é mais caro e só funciona com panelas de fundo magnético.

Afinal, qual o melhor?

A verdade é que não tem certo ou errado, mas sim o que é melhor para o seu projeto.

Se você busca praticidade e economia, o fogão de piso é a escolha certa.

Agora, se o seu sonho é uma cozinha moderna e otimização de espaço, e você está disposto a investir em um forno separado, o Cooktop (principalmente o de indução) vai te entregar o maior valor e a melhor experiência.

