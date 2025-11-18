Fogão ou cooktop? Veja dicas para escolher o melhor para a sua cozinha

Sabe aquela hora de escolher os eletrodomésticos ao montar ou reformar a cozinha? É comum bater a dúvida: fogão tradicional ou Cooktop? Com um mercado aquecido e repleto de possibilidades, escolher vai depender de fatores como necessidade, espaço e nível de uso. Saiba como escolher com as dicas do Clube!
A cozinha deixou de ser apenas um cômodo da casa e se tornou um espaço social e de conivência, com direito a design, receber amigos e reforçar a arquitetura. Por isso, escolher onde você vai preparar a comida virou um dilema que vai além do preço. Envolve praticidade, o espaço que você tem e o seu jeito de cozinhar.
Fogão ou cooktop: as diferenças
A diferença é que o fogão é o combo completo (bocas + forno em uma peça só), enquanto o cooktop é apenas a superfície de cocção, que exige um forno separado.
O fogão tradicional
O fogão, em suas versões, é o nosso conhecido de longa data. Ele é a opção mais completa, já que junta a parte de cima (as bocas) e o forno em uma peça só.
Fogão de Piso
É o mais popular. Ele se destaca pela praticidade e pelo preço. É só ligar na mangueira de gás e pronto. Por ter o forno junto, é a solução mais econômica e funcional para quem não quer gastar muito ou tem uma cozinhas mais simples.
O problema é que ocupa mais espaço, e limpar atrás dele, no meio da bagunça, pode ser um desafio.
Fogão de Embutir
É o mesmo fogão, mas com um toque de design. Ele é feito para ser encaixado nos móveis planejados, dando aquele visual de limpeza e organização. Mas precisa de um projeto de marcenaria para que fique fixo, sem a mobilidade do modelo de piso.
O Cooktop e seus tipos
O cooktop é, basicamente, apenas a parte das bocas, instalada diretamente na bancada. Ele é o queridinho de quem ama cozinha planejada e quer otimizar cada centímetro. A diferença entre os modelos está no "combustível".
Cooktop a Gás
É o mais fácil de se adaptar, pois usa o mesmo gás que você já conhece. A vantagem é o controle total da chama, que você ajusta na hora, e o fato de aceitar qualquer panela. A desvantagem é que a limpeza ainda exige um certo esforço para tirar as grades e os queimadores.
Cooktop Elétrico
Funciona com resistências que esquentam a superfície de vidro. Ele é rápido para esquentar e tem um design liso que facilita demais a limpeza. O ponto de atenção é que ele costuma gastar mais energia que o a gás e demora para esfriar, então é preciso ter cuidado após o uso.
Cooktop por Indução
Ele usa um campo eletromagnético que aquece diretamente o fundo da panela. Isso significa: segurança máxima (a superfície quase não esquenta), o processo de cozimento é rápido e a economia de energia (é super eficiente). O único "porém" é que ele é mais caro e só funciona com panelas de fundo magnético.
Afinal, qual o melhor?
A verdade é que não tem certo ou errado, mas sim o que é melhor para o seu projeto.
Se você busca praticidade e economia, o fogão de piso é a escolha certa.
Agora, se o seu sonho é uma cozinha moderna e otimização de espaço, e você está disposto a investir em um forno separado, o Cooktop (principalmente o de indução) vai te entregar o maior valor e a melhor experiência.
