Dia dos Pobres: o que esta data significa e o que será feito no ES

Dai de comer a quem tem fome. Crédito: Shutterstock

Criado pelo papa Francisco em 2016 para sensibilizar as pessoas quanto à importância de se partilhar todas as formas de solidariedade com aqueles que mais sofrem, o Dia Mundial dos Pobres, comemorado no próximo domingo (16), será marcado por várias ações sociais nas paróquias e comunidades da Arquidiocese de Vitória neste fim de semana.



Uma missa especial, no domingo, também será celebrada pelo bispo auxiliar, dom Andherson Franklin, em intenção dos pobres e voluntários que trabalham nas pastorais sociais da Igreja Católica. Será às 8h na Catedral Metropolitana de Vitória.

As ofertas da coleta das missas neste final de semana, 15 e 16 de novembro, serão revertidas para a Campanha Paz e Pão, que atende mensalmente cerca de 1.200 famílias com cestas de alimentos.

As doações já podem ser feitas pelo Pix (chave e-mail) [email protected] ou por meio de depósito em conta-corrente em nome da Mitra Arquidiocesana de Vitória/Campanha Paz e Pão: Banestes S/A, Agência 0104, conta-corrente: 32.054.793, CNPJ: 27.054.162/0001-69.

A campanha é permanente e mantida com doações. Para se tornar um doador clique aqui https://pazepao.com.br/cadastro-de-doadores/.

MARCO DA IGREJA CATÓLICA

“O Dia Mundial dos Pobres é um marco importante na história atual da Igreja. É um dos legados do papa Francisco e que foi assumido vigorosamente pelo papa Leão XIV. Ao instituir o Dia do Pobre, às vésperas da celebração de Cristo Rei, encerrando o ano litúrgico, o papa Francisco retomou um eixo bíblico e teológico fundamental”, comenta o padre Kelder Brandão Vilela, coordenador do Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória.

Veja também Delegado que prendeu o maior traficante do ES é rebaixado de cargo

O sacerdote explica como a data é comemorada: “Na Arquidiocese de Vitória, essa data foi assumida com entusiasmo pelas pastorais sociais e paróquias, que organizam diversas atividades voltadas para pessoas e famílias empobrecidas e vulnerabilizadas. Toda a arrecadação financeira que acontece nas comunidades católicas no Dia dos Pobres é destinada para a Campanha Paz e Pão da arquidiocese, para aquisição e distribuição de cestas básicas”.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais