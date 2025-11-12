No Himaba

Aparelho de tomografia com IA de R$ 2,5 milhões chega a hospital no ES

Equipamento de ponta realiza exames mais rápidos, precisos e com menor dose de radiação; ele tem capacidade para até 125 mil exames por mês e ficará disponível 24h por dia

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14:33

A sala do tomógrafo também foi projetada para acolher o público infantil, com ambientação lúdica inspirada no espaço Crédito: Divulgação | Sesa

O Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, passou a contar com um tomógrafo de última geração, equipado com tecnologia de Inteligência Artificial (IA). O novo aparelho promete agilizar diagnósticos e aumentar a segurança dos pacientes, reduzindo significativamente a exposição à radiação, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Com investimento de R$ 2,5 milhões, o tomógrafo da marca Canon, modelo Aquilion Serve, tem 80 canais e é capaz de realizar desde exames de crânio até angiotomografia cardíaca. O equipamento realiza imagens de alta definição e utiliza IA para eliminar ruídos e otimizar a leitura dos resultados. “Com o uso da IA, conseguimos realizar os exames com maior agilidade e segurança, reduzindo de maneira significativa a dose de radiação ao paciente”, explicou o supervisor de Radiologia do Himaba, Aloisio Cunha.

O novo tomógrafo tem capacidade de realizar até 125 mil exames por mês e ficará disponível 24h por dia. “Ter esse equipamento dentro da unidade pode fazer a diferença entre a vida e a morte em casos críticos, como os de cardiopatas. Cada minuto conta”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

Segundo a Sesa, a sala do tomógrafo também foi projetada para acolher o público infantil, com ambientação lúdica inspirada no espaço. O design do equipamento também é mais confortável, com túnel amplo e mesa ajustável, facilitando o acesso de crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

Além disso, a pasta informou que quatro técnicos especializados em exames de alta complexidade foram contratados para operar o equipamento. Uma câmera integrada auxilia no correto posicionamento dos pacientes e evita a repetição de exames. “As imagens nítidas e de alta definição, com a ajuda da inteligência artificial, também vão possibilitar a detecção de arritmias cardíacas, favorecendo diagnósticos mais assertivos”, afirmou o diretor-geral do Himaba, Claudio Amorim.

