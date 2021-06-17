Tomografia com Inteligência Artificial: diagnóstico mais rápido e preciso

o Aquilion Lightining 80 é um aparelho de tomografia computadorizada com inteligência Artificial (IA). Crédito: Cremasco/Divulgação

Quem já ouviu falar de inteligência artificial fica espantado com as diversas aplicações dela em várias áreas, inclusive na saúde. A chamada IA é uma tecnologia que consiste em um sistema informatizado capaz de analisar milhões de dados por segundo, ajudando no diagnóstico de doenças.

Quem já trabalha com essa ferramenta explica que ela é muito mais do que uma máquina que dá diagnósticos. Sua aplicação é muito mais ampla. Ela pode, por exemplo, realizar tarefas que auxiliam o trabalho do médico radiologista.

Tal tecnologia já é realidade, tendo a predição como técnica no diagnóstico e o aprendizado contínuo. Um ciclo que contempla a previsão a partir do histórico do que já aconteceu, sempre tendo, para isso, o aprendizado constante como fonte de informação.

"A inteligência artificial pode ser aplicada desde a marcação e agendamento de exames, otimizando o fluxo do paciente na unidade diagnóstica até o outro extremo dessa cadeia, identificando e sinalizando exames que têm alta probabilidade de apresentar achados críticos para avaliação imediata do médico radiologista, através da técnica de predição", afirma o médico radiologista Eduardo Pacheco, especialista do Cremasco Medicina Diagnóstica.

O diagnóstico por imagem é um dos principais serviços em avanço no Cremasco, que investe sempre em equipamentos de última geração. A nova aquisição, o Aquilion Lightining 80, é um aparelho de tomografia computadorizada com IA.

Para o médico radiologista Eduardo Pacheco, a inteligência artificial é o futuro da Medicina. Crédito: Emmanuel Antunes Dias/Cremasco/Divulgação

VANTAGENS

"As vantagens são muitas. Por exemplo: redução das doses de radiação, imagens com melhor resolução, redução de artefatos em pacientes com próteses metálicas, que resultam em diagnósticos mais precisos e seguros. Também vale destacar a identificação automática de pequenos nódulos pulmonares, cálculos, exames cardiológicos com avaliação coronariana, reconstruções 3D cinematográficas de estruturas ósseas, anatomia vascular e de tumores, além de procedimentos radiointervencionistas minimamente invasivos que serão ofertados com o auxílio da inteligência artificial", explica Pacheco, que ressalta que a IA é o futuro da Medicina.

A diferença prática, segundo o médico, poderá ser notada pelos clientes e pelos médicos através de exames mais rápidos, com imagens melhores e diagnósticos mais assertivos, mantendo o atendimento humanizado e preventivo pelo qual a empresa é conhecida.

O diagnóstico por imagem é um dos principais serviços em avanço no Cremasco, que investe sempre em equipamentos de última geração. Crédito: Cremasco/Divulgação

O Cremasco vem investindo em tecnologia de ponta em suas unidades de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica. Já oferece ultrassonografia 4D, raio x, mamografia, densitometria óssea, ressonância magnética e, logo, a tomografia computadorizada com IA. Toda essa estrutura está alinhada com o conceito de Centro de Diagnósticos, onde todos os exames são realizados no mesmo lugar.