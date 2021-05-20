Espaço no ES reúne principais exames de rotina para mulheres

O Espaço Saúde da Mulher do Cremasco é personalizado e a equipe que atua no local é toda do sexo feminino. Crédito: Camilla Baptistin/Cremasco/Divulgação

Parece difícil de acreditar, mas ainda hoje há mulheres que se envergonham ou sentem medo na hora de fazer certos exames de rotina, como uma ultrassonografia ou mamografia. Veio a pandemia do coronavírus, privando outras tantas de buscar tratamento precoce para os mais variados tipos de doença.

"Percebemos uma grande redução do volume de exames. Esse fato nos preocupa, pois sabemos que nos exames de rotina, em especial os de rastreamento para neoplasias, como a mamografia, a continuidade é essencial. As mulheres que não puderam realizar os exames, pela pandemia ou por outros motivos, precisam reagendá-los o quanto antes respeitando a epidemiologia local da Covid-19", observa a médica radiologista Mariana Ferri, especialista em saúde da mulher.

Sabendo dessa realidade, o Cremasco Medicina Diagnóstica criou o Espaço Saúde da Mulher, cujo conceito foi todo pensado nos cuidados da saúde feminina, sendo restrito a elas. O ambiente é personalizado e a equipe que atua no local é toda do sexo feminino.

Segundo a médica, os riscos do adiamento desses exames de rastreamento são a progressão da doença e o diagnóstico tardio, em estágios mais avançados, em que a possibilidade de tratamento curativo da doença é menor.

De acordo com a médica radiologista Mariana Ferri, a medicina deve ser preventiva para conseguir evitar o surgimento de doenças ou diagnosticá-las em estágios precoces, com maior possibilidade de tratamentos curativos. Crédito: Cremasco/Divulgação

Estudos publicados em revistas internacionais já mostram o impacto da pandemia da Covid-19 no diagnóstico do câncer de mama, por exemplo. "Um estudo canadense estimou que a interrupção nos exames de rastreamento por três meses pode reduzir o diagnóstico de cerca 7% dos casos de câncer de mama; e por 6 meses, cerca de 14%. Demonstrou também que mais casos serão diagnosticados em estágios mais avançados, além de haver possivelmente uma redução na expectativa de vida dos casos detectados", destaca ela.

Assim, deixaram de ser feitos, nesse período, principalmente, exames como mamografia, ultrassonografia, densitometria óssea e muitos outros importantes para prevenção das principais doenças que afetam as mulheres, como câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de ovário, entre outros.

"Antigamente, nós nos baseávamos muito na medicina curativa de doenças. Atualmente, e cada vez mais, temos o entendimento de que a medicina deve ser preventiva. Assim, conseguimos evitar o surgimento de doenças ou diagnosticá-las em estágios precoces com maior possibilidade de tratamentos curativos", diz Mariana Ferri.

EXAMES NUM ÚNICO LOCAL

No Espaço Saúde da Mulher do Cremasco Medicina Diagnóstica, todos os profissionais são mulheres, desde as atendentes até as médicas.

“Vimos que havia uma necessidade, porque muitas mulheres ainda se sentem constrangidas na hora de realizar certos exames, ao depararem com um médico homem, uma sala cheia de gente. Por isso, pensamos num espaço onde elas possam se sentir mais confortáveis, mais à vontade. E onde podem fazer seus exames num só lugar, sem precisar se deslocar muito. Temos à disposição equipamentos tecnológicos para fazer a mamografia, o ultrassom, coletar sangue, tudo simultaneamente", explica a farmacêutica Geordania Cremasco Fraga, gerente de operações do Cremasco.

O espaço personalizado foi inaugurado em abril deste ano em Campo Grande, Cariacica. Em breve, serão lançados também em Vitória, Vila Velha e Serra.

O fato de concentrar boa parte dos exames de rotina num só espaço facilita a vida da mulher.

Segundo a farmacêutica Geordania Cremasco Fraga, gerente de operações do Cremasco, o Espaço Saúde da Mulher foi pensado para que as mulheres possam se sentir mais confortáveis, além de poderem fazer os exames num só lugar. Crédito: Camilla Baptistin/Cremasco/Divulgação

"Um serviço como esse, que inclui os exames essenciais à saúde da mulher, como exames de imagem de ultrassonografia, mamografia e densitometria, bem como exames laboratoriais e colposcopia, consegue atingir o cuidado da mulher de modo global e com alta qualidade. Conseguimos analisar a paciente de forma completa, o que traz grande benefício. Além da economia de tempo, com a rotina corrida da sociedade, é uma grande facilidade realizar o checkup anual integrado em um único momento", ressalta a médica radiologista Mariana Ferri, do Cremasco.

Veja como ficou o Espaço Saúde da Mulher

ESPAÇO SAÚDE DA MULHER CREMASCO