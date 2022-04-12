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Tomografia moderna permite exames rápidos e com baixa dose de radiação

Aparelho, recém-adquirido pela Bio Scan, gera imagens dos órgãos internos com qualidade e precisão, totalmente guiadas por Inteligência Artificial

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 12:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

12 abr 2022 às 12:30
Novo tomógrafo da Bio Scan
O aparelho de tomografia Aquilion Prime SP tem capacidade de atendimento dos mais diversos biotipos de pacientes Crédito: Bio Scan/ Divulgação
Quando precisamos saber como estão nossos órgãos internos, os médicos costumam prescrever a tomografia, um exame de diagnóstico que vai gerar imagens detalhadas de ossos, pulmão, fígado, coração, entre outros. É aquela máquina grande, que parece uma nave espacial. Apesar desse tamanho todo, que pode até assustar, é um teste indolor, rápido e muito preciso.
Se o assunto é o coração, existem dois exames indicados: a tomografia do coração e a angiotomografia computadorizada, como explica Marcela Perini Lemos da Cunha, médica cardiologista da Bio Scan.
A clínica, referência em diagnóstico por imagem no Espírito Santo, acaba de disponibilizar aos clientes um novo aparelho de tomografia, o Aquilion Prime SP, da Canon Medical. Com capacidade de atendimento dos mais diversos biotipos de pacientes, ele conta com ampla abertura e alta capacidade de carga de mesa.
Marcela Perini Lemos da Cunha, médica cardiologista da Bio Scan, explica que o novo tomógrafo consegue fazer imagens de órgãos em movimento com precisão.  Crédito: Bio Scan/ Divulgação
"O novo tomógrafo proporciona um exame rápido, com pouca exposição à radiação ionizante, para obter imagens anatômicas dos órgãos. Ele é um equipamento 160 canais e, assim, as imagens têm menor artefato de movimento"
Marcela Perini Lemos da Cunha - médica cardiologista da Bio Scan
O tomógrafo avalia o corpo inteiro. "E como ele é avançado, consegue fazer imagens de órgãos em movimento com precisão. Como o coração", explica.
O aparelho faz exames com e sem contraste, contando com suporte da Inteligência Artificial - AiCE, que reduz a dose de radiação ainda mais, provendo proteção aos pacientes. Entre os exames estão a angiotomografia, que é a injeção de contraste para avaliar as artérias.
Além disso, aponta Marcela, é possível analisar com clareza vasos de pequeno calibre, como a artéria coronariana. "A exposição do paciente ao contraste iodado também é menor, pois usa menor quantidade do mesmo."

Imagens geradas em novo tomógrafo

A TOMOGRAFIA

Segundo a especialista, a tomografia avalia qualquer artéria ou veia do corpo. Pode diagnosticar problemas em todo o sistema circulatório, como aneurismas e obstruções dos vasos sanguíneos.
A angiotomografia computadorizada de coronárias, explica a médica, é um exame não invasivo, de baixo risco e bastante acurado para excluir doença coronária avaliando o grau e a extensão de placas calcificadas e de gordura na parede da artéria. "Determina, assim, o grau de obstrução do vaso, e, dessa forma, realiza o diagnóstico diferencial de angina, prevendo o risco de um futuro infarto do miocárdio".
Novo tomógrafo da Bio Scan
Novo tomógrafo da Bio Scan é avançado, consegue fazer imagens de órgãos em movimento com precisão Crédito: Bio Scan/ Divulgação
De acordo com Marcela Perini, a angiotomografia coronariana avalia também casos de anomalia de coronárias e doenças da aorta como aterosclerose, aneurisma e dissecção.
"O exame é usado também durante emergências, pois permite uma avaliação detalhada em minutos, excluindo doenças graves como tromboembolismo pulmonar, angina do miocárdio, dissecção de aorta...", ressalta ela.
E mais: a angiotomografia do coração também é indicada para pacientes portadores de arritmia, pois avalia as estruturas cardíacas pré e pós procedimentos invasivos, como ablação de fibrilação atrial, fechamento de apêndice atrial esquerdo e outros procedimentos hemodinâmicos, como implante de valva aórtica percutânea.
Para mais esclarecimentos sobre a tomografia, acesse o site da Bio Scan, nos endereços www.bioscan.med.br ou www.bioscannc.med.br, ou entre em contato pelo e-mail: [email protected].

SAIBA MAIS

Outras indicações da angiotomografia
  • Angiotomografia arterial cerebral: o exame é solicitado em caso de avaliação de obstrução das artérias cerebrais e para pesquisa de aneurisma cerebral e avaliação de malformações vasculares.
  • Angiotomografia venosa cerebral: é solicitada em caso de avaliação de obstrução das veias cerebrais por causas extrínsecas, trombose e avaliação de malformações vasculares
  • Angiotomografia de veias pulmonares: o exame é solicitado em caso de pré-ablação de fibrilação atrial e pós-ablação de fibrilação atrial
  • Angiotomografia de artérias pulmonares: solicitada para avaliação de tromboembolismo pulmonar
  • Angiotomografia da aorta torácica e abdominal: o exame é solicitado em caso de avaliação das doenças vasculares e antes ou depois de procedimentos invasivos, para avaliar obstruções, oclusões, dilatações ou dissecção

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