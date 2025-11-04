O que é preciso para viajar para Dubai? Veja dicas

Saiba o que é necessário para fazer uma visita tranquila e civilizada em Dubai. Crédito: Canva

Dubai é um destino que impressiona por seus contrastes: arranha-céus futuristas, ilhas artificiais, desertos dourados e uma hospitalidade árabe marcante. Mas, antes de mergulhar nesse cenário de cultura e luxo, é importante saber o que é necessário para entrar no país e aproveitar a viagem com tranquilidade. Afinal, se planejar é o primeiro passo para viver uma experiência inesquecível nos Emirados Árabes. E o Clube A Gazeta te ajuda!

Existem alguns detalhes e observações que devem ser revisados antes de viajar a Dubai. Afinal, os turistas devem respeitar as normas da cidade, partindo de como se vestir a leis locais.

Por isso, separamos algumas informações essenciais para se atentar antes de viajar para Dubai.

Dubai: visto e entrada para brasileiros

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos (UAE), brasileiros não precisam de visto para entrar em Dubai para turismo, com validade de 90 dias a cada 12 meses. É necessário ter um passaporte válido por pelo menos seis meses a partir da data de entrada, passagens de ida e volta e comprovante de fundos para a estadia.

Para estadias mais longas, trabalho, estudo ou outros fins, é necessário solicitar o visto adequado com antecedência, conforme o tipo de estadia e duração.

É importante que o turista tenha em mãos a passagem de volta e a comprovação de hospedagem (ou carta-convite, se for ficar com alguém). Mesmo não sendo muito solicitado, isso demonstra planejamento e pode agilizar o processo de entrada.

Moeda e Câmbio de Dubai

A moeda de Dubai é o Dirham (AED) e a cotação costuma variar entre R$ 1,40 e R$ 1,60. Embora cartões de crédito sejam aceitos, muitos locais menores (como mercados tradicionais e táxis) preferem pagamento em espécie.

É possível trocar dólares ou euros por dirhams em casas de câmbio nos shoppings, aeroportos e bairros comerciais. As taxas costumam ser boas e não há grande diferença entre locais.

Outra opção prática é usar cartões de viagem internacionais (como Wise ou Nomad), que oferecem câmbio digital com taxas menores do que as cobradas por bancos tradicionais.

Requisitos de saúde para viajar a Dubai

Atualmente, não tem obrigatoriedade de vacinas para turistas brasileiros entrarem em Dubai. No entanto, é sempre recomendado consultar um médico especializado em medicina do viajante com 6 a 8 semanas de antecedência da viagem para avaliar os riscos sanitários específicos do seu destino e obter recomendações personalizadas, como vacinas adicionais ou cuidados com insetos e exposição solar. Um médico especializado em viagens pode te orientar sobre outras doenças que podem ser relevantes no seu destino e sobre cuidados preventivos.

O sistema de saúde de Dubai é de alto nível, mas também caro para estrangeiros. Por isso, é indispensável contratar um seguro-viagem com cobertura médica internacional. Algumas operadoras oferecem planos contendo telemedicina, assistência odontológica e cobertura covid-19, garantindo segurança total ao turista.

É aconselhável, também, levar remédios, caso precise. Mas evite transportar remédios controlados sem receita em inglês, pois pode causar problemas na alfândega.

Passagens aéreas e seguro-viagem

As opções de voo entre o Brasil e Dubai vêm crescendo. A Emirates oferece voos diretos de São Paulo, com duração média de 14 horas, em uma das rotas mais modernas do mundo. Outras companhias, como Turkish Airlines, Qatar Airways e TAP, operam voos com conexão.

Os valores das passagens geralmente são mais altos entre dezembro e março, e mais baixos no verão árabe, entre junho a setembro.

Falando de novo do seguro-viagem, que embora seja opcional, é essencial não só para cobrir emergências médicas ou hospitalares. Há também benefícios que podem ser solicitados com o serviço, como cobertura para despesas com extravio de bagagem e atrasos ou cancelamentos do voo.

Costumes e regras culturais

Dubai é uma cidade sofisticada e moderna, que recebe milhões de visitantes todos os anos. Apesar disso, ela faz parte de um país muçulmano, os Emirados Árabes Unidos. E segue normas sociais e religiosas próprias, que merecem ser respeitadas por quem visita.

Essas regras não devem ser vistas como restrições, mas sim como demonstrações de respeito à cultura local, algo que os moradores valorizam muito. Saber como se comportar ajuda o turista a se sentir mais à vontade e evita situações constrangedoras.

Como devo me vestir?

Em relação à vestimenta, é importante lembrar que Dubai tem um clima desértico, com verões extremamente quentes e invernos amenos. No verão, as temperaturas podem ultrapassar os 45 °C e, mesmo com o calor intenso, o ideal é vestir roupas leves, de tecidos naturais e cores claras, mantendo o respeito cultural ao cobrir ombros e joelhos em locais públicos. Durante o inverno, as temperaturas caem para cerca de 15 °C a 25 °C, e casacos leves ou suéteres são suficientes para o clima mais fresco à noite.

Por conta do forte calor, alguns itens se tornam indispensáveis para o conforto do viajante. Chapéu, óculos de sol, garrafa térmica com água e protetor solar ajudam a lidar com as altas temperaturas e a exposição ao sol. Além disso, é sempre útil carregar um lenço ou echarpe, que pode ser usado tanto para se proteger do ar-condicionado quanto em locais religiosos.

Comportamento em público

Sobre o respeito ao comportamento em público, demonstrações de afeto excessivas, como beijos ou abraços longos, não são bem-vistas e podem até gerar advertências. Gestos considerados ofensivos em outros países, como apontar o dedo, xingar ou usar linguagem grosseira, devem ser totalmente evitados. Também não é apropriado fotografar pessoas locais, especialmente mulheres, sem autorização prévia.

Consumo de álcool

O consumo de álcool é permitido apenas em locais autorizados, como bares, restaurantes e hotéis licenciados. Beber em público ou aparentar embriaguez fora desses ambientes é proibido e pode gerar penalidades severas. A idade mínima para consumo é 21 anos, e não é permitido comprar bebidas alcoólicas em mercados comuns, apenas em estabelecimentos com licença especial.

Ramadã

Durante o Ramadã, nono mês do calendário lunar islâmico e mês sagrado para os muçulmanos, é importante ter atenção redobrada. Comer, beber ou mascar chiclete em público durante o dia é desrespeitoso e pode ser punido. No entanto, hotéis e restaurantes voltados para turistas geralmente oferecem áreas reservadas para refeições nesse período.

Mesmo com todas essas regras, Dubai é extremamente acolhedora e receptiva com visitantes de diferentes nacionalidades. Ao demonstrar respeito pelos costumes locais e agir com discrição, o turista aproveita melhor sua viagem e vivencia uma imersão autêntica na cultura árabe moderna.

Antes de embarcar: o que levar?

Antes de fazer as malas rumo a Dubai, além dos documentos, visto, seguro-viagem e conhecimento sobre costumes, é importante garantir que seus equipamentos e pertences funcionem direitinho e que você viaje com estilo e praticidade. Para isso, selecionamos produtos essenciais que ajudam a evitar imprevistos e garantem conforto durante a viagem.

A Gazeta integra o Saiba mais