Clube A Gazeta
Clube A Gazeta
Benefícios que estão presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que é exclusivo para os sócios do Clube A Gazeta

O que é preciso para viajar para Dubai? Veja dicas

Quer conhecer Dubai, mas não sabe por onde começar? Entenda o que é necessário para entrar no país e circular com segurança.

Vitória
Publicado em 04/11/2025 às 18h10
Saiba o que é necessário para fazer uma visita tranquila e civilizada em Dubai. Crédito: Canva
Saiba o que é necessário para fazer uma visita tranquila e civilizada em Dubai. Crédito: Canva

Dubai é um destino que impressiona por seus contrastes: arranha-céus futuristas, ilhas artificiais, desertos dourados e uma hospitalidade árabe marcante. Mas, antes de mergulhar nesse cenário de cultura e luxo, é importante saber o que é necessário para entrar no país e aproveitar a viagem com tranquilidade. Afinal, se planejar é o primeiro passo para viver uma experiência inesquecível nos Emirados Árabes. E o Clube A Gazeta te ajuda!

Existem alguns detalhes e observações que devem ser revisados antes de viajar a Dubai. Afinal, os turistas devem respeitar as normas da cidade, partindo de como se vestir a leis locais.

Por isso, separamos algumas informações essenciais para se atentar antes de viajar para Dubai.

Dubai: visto e entrada para brasileiros

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos (UAE), brasileiros não precisam de visto para entrar em Dubai para turismo, com validade de 90 dias a cada 12 meses. É necessário ter um passaporte válido por pelo menos seis meses a partir da data de entrada, passagens de ida e volta e comprovante de fundos para a estadia.

Para estadias mais longas, trabalho, estudo ou outros fins, é necessário solicitar o visto adequado com antecedência, conforme o tipo de estadia e duração.

Veja também

O milagre de Dubai: como cidade ultramoderna 'brotou' no meio do deserto
Chocolate de Dubai: como o desejo de uma grávida virou febre mundial (que já chegou ao Brasil)
Cresce número de capixabas em Dubai: "Custo de vida menor"

É importante que o turista tenha em mãos a passagem de volta e a comprovação de hospedagem (ou carta-convite, se for ficar com alguém). Mesmo não sendo muito solicitado, isso demonstra planejamento e pode agilizar o processo de entrada.

Moeda e Câmbio de Dubai

A moeda de Dubai é o Dirham (AED) e a cotação costuma variar entre R$ 1,40 e R$ 1,60. Embora cartões de crédito sejam aceitos, muitos locais menores (como mercados tradicionais e táxis) preferem pagamento em espécie.

É possível trocar dólares ou euros por dirhams em casas de câmbio nos shoppings, aeroportos e bairros comerciais. As taxas costumam ser boas e não há grande diferença entre locais.

Outra opção prática é usar cartões de viagem internacionais (como Wise ou Nomad), que oferecem câmbio digital com taxas menores do que as cobradas por bancos tradicionais.

Requisitos de saúde para viajar a Dubai

Atualmente, não tem obrigatoriedade de vacinas para turistas brasileiros entrarem em Dubai. No entanto, é sempre recomendado consultar um médico especializado em medicina do viajante com 6 a 8 semanas de antecedência da viagem para avaliar os riscos sanitários específicos do seu destino e obter recomendações personalizadas, como vacinas adicionais ou cuidados com insetos e exposição solar. Um médico especializado em viagens pode te orientar sobre outras doenças que podem ser relevantes no seu destino e sobre cuidados preventivos.

O sistema de saúde de Dubai é de alto nível, mas também caro para estrangeiros. Por isso, é indispensável contratar um seguro-viagem com cobertura médica internacional. Algumas operadoras oferecem planos contendo telemedicina, assistência odontológica e cobertura covid-19, garantindo segurança total ao turista.

É aconselhável, também, levar remédios, caso precise. Mas evite transportar remédios controlados sem receita em inglês, pois pode causar problemas na alfândega.

Passagens aéreas e seguro-viagem

As opções de voo entre o Brasil e Dubai vêm crescendo. A Emirates oferece voos diretos de São Paulo, com duração média de 14 horas, em uma das rotas mais modernas do mundo. Outras companhias, como Turkish Airlines, Qatar Airways e TAP, operam voos com conexão.

Os valores das passagens geralmente são mais altos entre dezembro e março, e mais baixos no verão árabe, entre junho a setembro.

Falando de novo do seguro-viagem, que embora seja opcional, é essencial não só para cobrir emergências médicas ou hospitalares. Há também benefícios que podem ser solicitados com o serviço, como cobertura para despesas com extravio de bagagem e atrasos ou cancelamentos do voo.

Costumes e regras culturais

Dubai é uma cidade sofisticada e moderna, que recebe milhões de visitantes todos os anos. Apesar disso, ela faz parte de um país muçulmano, os Emirados Árabes Unidos. E segue normas sociais e religiosas próprias, que merecem ser respeitadas por quem visita.

Essas regras não devem ser vistas como restrições, mas sim como demonstrações de respeito à cultura local, algo que os moradores valorizam muito. Saber como se comportar ajuda o turista a se sentir mais à vontade e evita situações constrangedoras.

Como devo me vestir?

Em relação à vestimenta, é importante lembrar que Dubai tem um clima desértico, com verões extremamente quentes e invernos amenos. No verão, as temperaturas podem ultrapassar os 45 °C e, mesmo com o calor intenso, o ideal é vestir roupas leves, de tecidos naturais e cores claras, mantendo o respeito cultural ao cobrir ombros e joelhos em locais públicos. Durante o inverno, as temperaturas caem para cerca de 15 °C a 25 °C, e casacos leves ou suéteres são suficientes para o clima mais fresco à noite.

Por conta do forte calor, alguns itens se tornam indispensáveis para o conforto do viajante. Chapéu, óculos de sol, garrafa térmica com água e protetor solar ajudam a lidar com as altas temperaturas e a exposição ao sol. Além disso, é sempre útil carregar um lenço ou echarpe, que pode ser usado tanto para se proteger do ar-condicionado quanto em locais religiosos.

Comportamento em público

Sobre o respeito ao comportamento em público, demonstrações de afeto excessivas, como beijos ou abraços longos, não são bem-vistas e podem até gerar advertências. Gestos considerados ofensivos em outros países, como apontar o dedo, xingar ou usar linguagem grosseira, devem ser totalmente evitados. Também não é apropriado fotografar pessoas locais, especialmente mulheres, sem autorização prévia.

Consumo de álcool

O consumo de álcool é permitido apenas em locais autorizados, como bares, restaurantes e hotéis licenciados. Beber em público ou aparentar embriaguez fora desses ambientes é proibido e pode gerar penalidades severas. A idade mínima para consumo é 21 anos, e não é permitido comprar bebidas alcoólicas em mercados comuns, apenas em estabelecimentos com licença especial.

Ramadã

Durante o Ramadã, nono mês do calendário lunar islâmico e mês sagrado para os muçulmanos, é importante ter atenção redobrada. Comer, beber ou mascar chiclete em público durante o dia é desrespeitoso e pode ser punido. No entanto, hotéis e restaurantes voltados para turistas geralmente oferecem áreas reservadas para refeições nesse período.

Mesmo com todas essas regras, Dubai é extremamente acolhedora e receptiva com visitantes de diferentes nacionalidades. Ao demonstrar respeito pelos costumes locais e agir com discrição, o turista aproveita melhor sua viagem e vivencia uma imersão autêntica na cultura árabe moderna.

Antes de embarcar: o que levar?

Antes de fazer as malas rumo a Dubai, além dos documentos, visto, seguro-viagem e conhecimento sobre costumes, é importante garantir que seus equipamentos e pertences funcionem direitinho e que você viaje com estilo e praticidade. Para isso, selecionamos produtos essenciais que ajudam a evitar imprevistos e garantem conforto durante a viagem.

Adaptador Tomada Universal Viagem

Adaptador Tomada Universal Viagem

As tomadas em Dubai são diferentes das do Brasil, leve um adaptador universal e evite contratempos com seus eletrônicos

Carregador Portátil Power Bank

Carregador Portátil Power Bank

Os passeios em Dubai são intensos, mantenha seus dispositivos sempre carregados com um bom power bank

Organizador De Malas De Viagem Kit Necessaire 7 Peças

Organizador De Malas De Viagem Kit Necessaire 7 Peças

Organizar a mala por categorias economiza tempo e facilita durante as trocas de hotel

Carteira Porta Passaporte E Documentos

Carteira Porta Passaporte E Documentos

Com tantos documentos de viagem, uma carteira específica ajuda a evitar perdas e facilita na imigração

Mala De Bordo 10 Kgs

Mala De Bordo 10 Kgs

Prefira uma mala leve e resistente, com cadeado TSA e rodinhas giratórias. Além de facilitar o deslocamento pelos aeroportos, garante mais segurança e durabilidade durante a viagem

Travesseiro Apoio Encosto De Pescoço

Travesseiro Apoio Encosto De Pescoço

O voo até Dubai é longo, investir em um travesseiro de viagem garante mais conforto e menos cansaço ao chegar

Mochilas De Viagem Impermeáveis Anti-roubo

Mochilas De Viagem Impermeáveis Anti-roubo

Segurança é prioridade, uma mochila anti-roubo mantém seus pertences protegidos durante os passeios

Protetor Solar Facial Athelios Ultra Cover FPS60

Protetor Solar Facial Athelios Ultra Cover FPS60

O sol árabe é intenso o ano todo, tenha sempre um bom protetor solar facial com FPS alto para evitar queimaduras e desconforto

Chapéu De Praia Palha

Chapéu De Praia Palha

Um chapéu de aba larga é mais que um acessório: é item de sobrevivência. Além de proteger do grande calor de Dubai, ajuda a manter o visual elegante nas fotos em meio às dunas

Tenis Feminino Esportivo

Tenis Feminino Esportivo

Dubai é um destino para andar muito, sapatos leves e respiráveis fazem toda a diferença

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos: 

1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerado pelas compras qualificadas efetuadas; 
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais; 
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis; 
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria

A Gazeta integra o

Saiba mais
Turismo

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.