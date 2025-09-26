5 destinos internacionais para viajar em 2025

Viajar para destinos internacionais é sempre uma experiência incrível, ainda mais quando se trata daquele sonho tirado do papel e compartilhado com pessoas especiais.



O planejamento de uma aventura fora do país exige um pouquinho mais de cuidado e o primeiro passo, claro, é a escolha do destino. Há centenas de lugares extraordinários pelo mundo que valem a visita, de praias belíssimas a charmosas cidades para toda a família curtir.

Para inspirar sua viagem ao exterior, fizemos uma lista com destinos internacionais perfeitos para 2025. Confira qual tem mais a ver com o seu estilo de viajante!

Orlando, EUA

Para abrir nosso post de destinos internacionais, Orlando, nos Estados Unidos, tem parques temáticos que vivem no nosso imaginário desde a infância e não há quem nunca tenha sonhado em vivenciar a magia desse lugar durante uma viagem ao exterior.

Orlando é o destino ideal para quem visita pela primeira vez, especialmente por conta do Walt Disney World, que inclui os famosos parques Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom e Hollywood Studios, com atrações radicais e personagens da Disney. Outros parques imperdíveis são o Universal Studios, com atrações baseadas em grandes franquias do cinema, e o SeaWorld, popular no verão pelas atrações aquáticas e shows com baleias. Também se destacam parques aquáticos como o Aquatica, o Volcano Bay e o Typhoon Lagoon (da Disney), muito procurados por famílias por sua infraestrutura e variedade de brinquedos.

Orlando também é lugar para compras, com outlets e shoppings indispensáveis.

Além do parques, Orlando é ótimo destino de compras e não faltam outlets com promoções. O Orlando Outlet Marketplace e o Orlando International Premium Outlets são queridinhos, com dezenas de lojas. Há também shoppings como o Florida Mall e o The Mall at Millenia.

O Fairfield Inn Marriott Village garante todo o conforto para curtir em família o que há de melhor em Orlando. Suas comodidades incluem piscina ao ar livre, sala de jogos, SPA com hidro, academia e dois restaurantes, um deles onde é servido o café da manhã incluso.

Santiago, Chile

Uma pequena cidade na América do Sul abraçada pela Cordilheira dos Andes. A capital do Chile guarda tesouros históricos e heranças artísticas que são verdadeiro marco da cultura latina. No quesito destinos internacionais, Santiago do Chile inspira.

Santiago oferece um centro histórico restaurado, ideal para explorar a pé ou de bicicleta, com destaque para o Palacio de La Moneda e a Plaza de Armas, onde está a Catedral Metropolitana. Para os interessados em cultura, os imperdíveis são o Museu Histórico Nacional, o Museu Chileno de Arte Pré-Colombiana e a antiga casa de Pablo Neruda, La Chascona.

A cidade também proporciona vistas incríveis do alto: o Cerro San Cristóbal, acessível por teleférico ou funicular; o Cerro Santa Lucía; e o moderno Sky Costanera, o mirante mais alto da América Latina, com 300 metros de altura.

Próximo à Plaza de Armas e da entrada ao Cerro San Cristóbal, o Le Méridien Santiago é um hotel com buffet de café da manhã incluso e uma ampla lista de atrativos, que inclui piscina ao ar livre, academia e, com custo à parte, SPA com sauna e massagens.

Buenos Aires, Argentina: ares de Europa na lista de destinos internacionais

Clima europeu sem sair do continente. Buenos Aires, na Argentina, transporta os viajantes ao Velho Mundo com inspirações da Europa, evidentes na Plaza de Mayo, na Casa Rosada, no Teatro Colón e no Obelisco. Para quem busca destinos internacionais repletos de charme!

Buenos Aires se destaca pela gastronomia premiada, com o restaurante Don Julio ocupando a 19ª posição entre os melhores do mundo, especializado em carnes nobres. A qualidade também se estende a cafés e bares.

A tradição do tango é outro atrativo marcante, com casas de shows como Tango Porteño, Madero Tango e Señor Tango, que combinam performances artísticas com a culinária local.

No cenário cultural, vale visitar o Museu de Arte Latino-Americana (com obras de Tarsila do Amaral e Frida Kahlo), o Museu Nacional de Belas Artes (com exposições como as de Monet) e a livraria El Ateneo Grand Splendid, considerada a mais bonita da América do Sul.

Perto de atrações como a Plaza de Mayo, a 1 km, e o Obelisco, a 500 m, o Rochester Classic garante conforto na capital argentina, café da manhã incluso e as demais refeições à parte. Para manter os cuidados com o corpo, há academia, e para mais praticidade, room service.

Bariloche, Argentina

Aposta sem erro para desbravar um lugar de natureza ou simplesmente contemplar seu visual. Em Bariloche, toda família se diverte com pistas de esqui, esportes na neve e cenários magníficos em qualquer época. Este é destino que apaixona à primeira vista.

Bariloche é um destino tradicional para esportes na neve, com destaque para o Cerro Catedral, o maior complexo do tipo na América do Sul, oferecendo pistas de esqui, snowboard, snowmobile, teleféricos, restaurantes e lojas.

Mas a cidade também encanta fora do inverno. Durante o ano todo, é possível curtir o Lago Nahuel Huapi com atividades como mergulho, caiaque, stand up paddle, pesca esportiva e passeios de barco.

Para os aventureiros, o Parque Nacional Nahuel Huapi oferece rafting, mountain bike e trilhas. A vista panorâmica da região pode ser apreciada do Cerro Campanário, com mais de mil metros de altura.

O Rochester Bariloche é um sofisticado hotel com vista do Lago Nahuel Huapi. Piscina aquecida, sala de jogos, academia e recepção 24h marcam a lista de atrativos. À parte, há SPA com piscina climatizada, saunas, banho filandês, ducha escocesa e serviço de massagem.

Punta Cana, República Dominicana

E se o assunto é praia, Punta Cana não faltaria na lista de destinos internacionais para o próximo ano. Onde o sol brilha 364 dias, a região é banhada tanto pelo Atlântico quanto pelas águas do Caribe, e nenhuma das suas paisagens decepciona no quesito beleza natural.

Punta Cana é um dos destinos mais desejados do Caribe, com mais de 50 km de praias paradisíacas, marcadas por mar turquesa, areia branca e coqueiros. O cenário tropical é ideal para atividades ao ar livre e imersão na natureza.

Entre os destaques estão:

Dolphin Island – plataforma flutuante onde é possível nadar com golfinhos e leões-marinhos.



– plataforma flutuante onde é possível nadar com golfinhos e leões-marinhos. Praia El Cortecito, Praia do Bávaro (entre o Atlântico e o Caribe) e Praia de Uvero Alto, ótima para esportes aquáticos.



Também vale fazer um passeio à Ilha Saona, a cerca de 1h30 de Punta Cana, com piscinas naturais, vida marinha rica e recifes de coral, ideal para snorkeling. O acesso é feito por catamarã saindo de Bayahibe, a 70 km.

Experiência All-Inclusive à beira da Praia do Bávaro. O Barceló Bávaro Palace tem 10 restaurantes de várias especialidades, além de bares e snack bares pelo resort. No lazer, há piscinas, esportes náuticos, campos, quadras, atividades recreativas e clubes infantis.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais