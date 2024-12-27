17 dicas para facilitar o seu passeio na Disney

O passeio na Disney pode ficar mais fácil com algumas dicas Crédito: Imagem: VIAVAL TOURS | Shutterstock

Visitar a Disney é o sonho de muitas pessoas, especialmente daqueles que cresceram assistindo aos clássicos desenhos e filmes da empresa de mídia e entretenimento. Se você está prestes a transformar esse sonho em realidade, é importante se preparar. Por isso, antes de embarcar, confira algumas informações essenciais para garantir que a sua experiência seja realmente inesquecível!

1. Ingressos e reservas

Para visitar um parque, você deve ter uma entrada válida e pode precisar de uma reserva para o parque temático escolhido, dependendo do tipo de ingresso e da data da sua visita, feita através da sua conta My Disney. Os ingressos podem ser adquiridos online.

2. My Disney Experience

Esse aplicativo vai ser o seu grande companheiro de viagem no Walt Disney World. Ele agrega tudo: ingressos, passes especiais (como Lightning Lane), mapas dos parques, reservas em restaurantes, informações sobre o seu hotel Resort Disney, tempo de espera atualizado para atrações, lista de lojas e restaurantes de cada parque, cardápios e muito mais.

3. Lightning Lane

Passes adquiridos à parte, que dão acesso a filas menores para atrações selecionadas. É possível comprar o passe Lightning Lane Múltiplo (válido para até três atrações), o Lightning Lane Individual (válido para uma atração – geralmente a mais concorrida do parque) ou ambos.

4. Virtual Queue

A fila virtual é usada para atrações muito concorridas e novidades. Na data da sua visita, você pode entrar na fila virtual pelo aplicativo My Disney Experience em certos horários pré-estabelecidos, quando será determinado o momento do dia em que deve se dirigir à fila presencial da atração.

5. Clima

O verão (alta temporada) em Orlando é muito quente e úmido, com temperaturas acima dos 30 °C e possibilidade de chuva todos os dias (intensas, porém rápidas). O inverno pode ter alguns dias mais frios. A temporada de furacões na Flórida vai de junho a novembro.

Boné, óculos de sol e protetor solar são alguns dos itens indispensáveis para visitar o parque com conforto Crédito: Imagem: Box Lab | Shutterstock

6. O que levar em um dia de parque

Mochila pequena, carregador portátil, boné ou chapéu, protetor solar, óculos de sol, garrafinha de água (pode reabastecer em bebedouros), capa de chuva, casaco leve para ambientes com ar-condicionado e documento de identificação com foto (como RG ou CNH; deixe seu passaporte no cofre do hotel).

7. O que usar em um dia de parque

Roupas leves e confortáveis, que secam rápido, além de sapatos confortáveis, como tênis esportivos.

8. MagicBand

Não é um item obrigatório para curtir os parques, mas ele adiciona um grau a mais de comodidade. Essa pulseira digital, semelhante a um relógio de pulso e que funciona por aproximação, pode ser usada para entrar nos parques, abrir a porta do seu quarto em um hotel Resort Disney, fazer pagamentos em lojas e restaurantes do complexo e mais. Em menos de um dia você estará convencido de que ter as mãos livres nesses momentos é um grande conforto. É vendida em diversas lojas pelo complexo.

9. Transporte

O Walt Disney World tem uma rede de transporte integrada e abrangente, que inclui monotrilho, barcos, teleférico e ônibus e liga todos os pontos de interesse do complexo (parques, hotéis e centros de entretenimento).

10. Aluguel de carros

O complexo tem um Centro Automotivo, onde atuam locadoras parceiras, e oferece um ônibus de cortesia, com serviço do seu hotel Resort Disney ou parque temático ao local.

11. Wi-Fi

Há Wi-Fi gratuito disponível em todo o complexo, sem a necessidade de cadastro ou senhas.

12. Disney PhotoPass

Serviço pago à parte que garante fotos ilimitadas e incríveis suas, registradas por fotógrafos profissionais espalhados pelo Walt Disney World, além de fotos a bordo de atrações.

É possível tirar foto com a Cinderela no Princess Fairytale Hall do Magic Kingdom Park Crédito: Imagem: dorengo5 | Shutterstock

13. Fotos com personagens

Tirar fotos com personagens Disney é uma das experiências mais tradicionais dos parques, algo divertido até para adultos. Alguns personagens ficam disponíveis para fotos por longos períodos, como a Cinderela no Princess Fairytale Hall do Magic Kingdom Park , enquanto outros só aparecem em alguns horários específicos do dia. As informações estão disponíveis no My Disney Experience.

14. Aluguel de itens

Em todos os parques temáticos e em outros locais do complexo estão disponíveis para aluguel carrinhos de bebê, cadeiras de rodas e ECVs (veículos elétricos individuais).

15. Mapas

Na entrada dos parques temáticos, pegue um mapa físico gratuito do local. É muito útil ter à mão durante o passeio e ainda serve como uma lembrança da viagem.

16. Restaurantes

Se dividem entre os de “quick service” (informais, mais baratos, com serviço de balcão) e os de “table service” (com serviço de garçom, de preço médio a valores mais elevados). Para estes últimos costuma ser necessário fazer reserva.

17. Disney’s BoardWalk

Um calçadão à beira do lago com vários restaurantes , lojas e uma vida noturna agitada. Fica entre dois hotéis Resort Disney, a uma curta caminhada do EPCOT.