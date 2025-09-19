Clube A Gazeta
Réveillon 2026: conheça 8 resorts all-inclusive para curtir o ano novo

Opções no Brasil e exterior oferecem estrutura completa de lazer, gastronomia variada e programação especial para a virada do ano

Vitória
Publicado em 19/09/2025 às 14h30
Resorts all-inclusive oferecem estrutura completa de lazer, gastronomia variada e programação especial para celebrar a virada do ano com conforto e diversão. Crédito: Imagem gerada por IA

Faltam apenas alguns meses para 2026 e ainda há tempo de planejar uma viagem especial para o réveillon. Para quem busca conforto e praticidade, os resorts all-inclusive são uma excelente opção, oferecendo infraestrutura completa de lazer e gastronomia variada em hotéis bem localizados.

Além de garantir uma experiência sem preocupações, há quem acredite que a forma como você passa a virada do ano pode influenciar os próximos 365 dias. Verdade ou não, um réveillon all-inclusive certamente garante uma passagem de ano repleta de boas energias e momentos especiais.

Confira uma seleção de hotéis e resorts com sistema all-inclusive para inspirar sua viagem de ano novo:

1. Mavsa Resort: um Réveillon All-Inclusive no Interior de São Paulo

Mavsa Resort, localizado em Cesário Lange a 2 horas de São Paulo, é uma excelente opção para curtir o Réveillon em um ambiente All-Inclusive e cercado pela natureza. O local oferece diversas opções de lazer para todas as idades, como piscinas, quadras esportivas, arco e flecha, SPA, academia, saunas, minifazenda, minizoológico e atividades náuticas em dois lagos. A gastronomia também é destaque, com restaurante de cozinha variada e três bares, incluindo um na piscina aquecida.

2. Club Med Lake Paradise: viagem de Ano Novo na natureza e com tudo incluso

Club Med Lake Paradise, em Mogi das Cruzes, a apenas 1h de São Paulo, oferece uma experiência sofisticada e completa para o Réveillon. Com a qualidade reconhecida da rede Club Med, o resort conta com quatro piscinas e esportes aquáticos na represa. Em terra, há atrações como arvorismo, escalada, trapézio voador, circo, golfe, quadras, sala de jogos, academias, sauna, SPA e clubes infantis e teens com atividades divididas por idade. O pacote All-Inclusive inclui dois restaurantes (um steakhouse) e três bares, além de festas noturnas temáticas.

3. Club Med Trancoso: sofisticação à beira-mar para um Réveillon All-Inclusive na Bahia

Passar o Réveillon no Club Med Trancoso é unir a beleza da praia à sofisticação de uma hospedagem All-Inclusive. Localizado sobre as falésias da Praia do Taípe, o resort oferece acesso exclusivo ao mar por trilha ou elevador panorâmico. Entre os destaques estão duas piscinas, campo de futebol, quadras esportivas, campo de golfe, arco e flecha, trapézio voador, circo e teatro — garantindo uma virada de ano repleta de conforto, diversão e paisagens deslumbrantes.

4. Iberostar Bahia: viagem de Ano Novo na Praia do Forte com experiência pé na areia

Iberostar Bahia, à beira da Praia do Forte, é uma excelente opção para um Réveillon All-Inclusive com pé na areia e lazer completo. O resort cinco estrelas oferece seis restaurantes de diferentes especialidades e oito bares, incluindo um na piscina. A estrutura de lazer conta com cinco piscinas, esportes de praia, campo de golfe, arco e flecha, espaços infantis por faixa etária, SPA (infantil e adulto), academia, aulas de ginástica e balada. Há ainda comodidades como copa do bebê, salão de beleza, babá, lojas e serviço de quarto — ideal para celebrar em um dos cenários mais belos do Nordeste.

5. Cana Brava Resort: para curtir um Réveillon All-Inclusive em Ilhéus

Cana Brava Resort, em Ilhéus, à beira da Praia de Canabrava, é uma excelente escolha para um Réveillon All-Inclusive na Bahia. Com 70 mil m² de área, o resort oferece três restaurantes e seis bares, incluindo dois nas piscinas e um funcionando até 2h da manhã. A estrutura de lazer inclui duas piscinas (uma com playground aquático), campo de futebol, lago com águas medicinais para caiaque e stand up paddle, além de quadras, salão de jogos, cinema, academia, sauna, massagens e outras atividades — ideal para uma virada animada e completa.

6. Enotel Porto de Galinhas: All-Inclusive em Pernambuco para a entrada de 2026

Enotel Porto de Galinhas é a escolha ideal para quem quer curtir o Réveillon em um verdadeiro paraíso com conforto All-Inclusive. Localizado à beira-mar, o resort oferece seis restaurantes de diferentes especialidades e seis bares, incluindo um pé na areia com vista para a praia. O grande destaque do lazer é o complexo aquático de 3 mil m², com rio lento, piscina de ondas e área infantil com brinquedos. A estrutura também inclui quadras, espaços para crianças e adolescentes, recreação, sala de jogos, shows, música ao vivo, boate, academia, SPA e organização de passeios pela região.

7. Ocaporã Hotel All-Inclusive: viagem de Ano Novo nas piscinas naturais de Porto de Galinhas

Ocaporã Hotel All-Inclusive, localizado na Pontal do Cupe em Porto de Galinhas, é uma excelente opção para um Réveillon à beira-mar com lazer e conforto. O resort conta com cinco piscinas, quadras esportivas, aulas de dança, shows noturnos, bingo e atividades educativas para todas as idades. A gastronomia também se destaca, com três restaurantes — incluindo uma pizzaria com sabores doces e salgados e uma hamburgueria com serviço completo — além de três bares, um deles na praia. Uma opção completa para quem quer celebrar o Ano Novo em grande estilo no litoral de Pernambuco.

8. Barceló Bávaro Palace: virada de ano nas praias de Punta Cana

Barceló Bávaro Palace, em Punta Cana, é uma opção internacional de Réveillon All-Inclusive à beira-mar, com 10 restaurantes e diversos bares, inclusive na piscina. O resort oferece ampla estrutura de lazer com quatro piscinas, dois parques aquáticos, esportes náuticos, cassino, discotecas, teatro, boliche, escape room, golfe, SPA, academia e um trem interno para locomoção — ideal para uma virada inesquecível no Caribe.

