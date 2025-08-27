20 Resorts All-Inclusive no Nordeste para quem deseja viajar

Resort all-inclusive no Nordeste oferece infraestrutura completa à beira-mar com piscinas, restaurantes e atividades para toda a família". Crédito: Gerado por IA

O Nordeste brasileiro se consolidou como o destino dos sonhos para quem busca férias perfeitas em resorts all-inclusive. Com praias de águas cristalinas, clima tropical o ano todo e uma cultura vibrante única, a região oferece experiências que combinam gastronomia de alto nível, entretenimento diversificado e atividades para toda a família em localizações privilegiadas à beira-mar.



Com a parceria do Zarpo, você terá acesso às melhores ofertas dos melhores resorts all-inclusive do Nordeste para 2025, desde as falésias coloridas do Ceará até as piscinas naturais de Alagoas, cada estado oferece cenários únicos com custo-benefício imbatível comparado a destinos internacionais similares.

Bahia: O Berço dos Melhores Resorts All-Inclusive do Nordeste

A Bahia lidera nossa seleção com opções que combinam tradição cultural, gastronomia authenticamente brasileira e infraestrutura hoteleira de padrão internacional. O estado oferece desde resorts familiares em ilhas privativas até complexos sofisticados em destinos badalados como Trancoso e Praia do Forte.

1. Transamerica Comandatuba - Ilha de Comandatuba Praticamente sinônimo da Ilha de Comandatuba, este resort estabelece o padrão ouro para hospedagens all-inclusive familiares no sul da Bahia. O complexo impressiona com sua infraestrutura completa: duas piscinas para diferentes idades, campos esportivos variados e uma área náutica que aproveitada a localização insular privilegiada. A experiência gastronômica conta com seis restaurantes especializados, desde frutos do mar frescos até pizzarias artesanais, complementados por quatro bares estrategicamente posicionados, incluindo o charmoso Quiosque da Praia. Confira agora no Zarpo 2. Club Med Trancoso Sobre as impressionantes falésias da Praia do Taípe, o Club Med Trancoso oferece uma das experiências mais exclusivas entre os resorts de luxo no Nordeste. O acesso à praia pode ser feito por um elevador panorâmico ou através de uma trilha cênica entre as falésias, já antecipando a experiência única que aguarda os hóspedes. A gastronomia premium inclui o restaurante principal para refeições buffet e o sofisticado Lua para jantares à la carte, complementados por três bares com bebidas premium ilimitadas. Reserve já no Zarpo 3. Vila Galé Marés - Guarajuba Estrategicamente localizado entre a Praia de Guarajuba e a lagoa homônima, a apenas 60km de Salvador, este resort oferece o melhor dos dois mundos: proximidade da capital baiana e tranquilidade de um refúgio natural. A impressionante piscina de 3.000m² é apenas o início de uma infraestrutura que inclui quatro restaurantes especializados e três bares, um deles molhado para diversão aquática garantida. Reserve já no Zarpo

4. Grand Palladium Imbassaí A localização privilegiada à beira da Praia de Imbassaí, próximo à famosa Praia do Forte, já seria suficiente para destacar este resort. Mas o diferencial está nos detalhes únicos, como o Quiosque da Baiana instalado na piscina, servindo acarajés autênticos - uma experiência gastronômica que só encontrará no Brasil. Os seis restaurantes e impressionantes 14 bares garantem variedade para todos os paladares, enquanto as quatro piscinas, incluindo uma de 3.000m², oferecem diversão aquática sem limites. Reserve já no Zarpo 5. Iberostar Selection Praia do Forte No coração de um dos destinos mais icônicos da Bahia, este resort com selo Selection da renomada rede espanhola oferece experiência de alto padrão em todos os aspectos. Os seis restaurantes especializados e cinco bares, complementados por uma cafeteria 24 horas, garantem que a fome e a sede nunca sejam preocupação. O diferencial exclusivo é o acesso ilimitado ao resort irmão Iberostar Bahia, efetivamente duplicando as opções de lazer e gastronomia. Reserve já no Zarpo 6. La Torre Resort - Porto Seguro Na paradisíaca Praia do Mutá em Porto Seguro, este resort se destaca pelo exclusivo Clube de Praia La Torre, localizado em frente ao complexo principal. Durante o dia, o clube oferece petiscos, bebidas e atividades aquáticas, transformando-se à noite em palco para jantares temáticos e shows ao vivo. O circuito aquático com seis piscinas e o aventureiro La Torre Adventure, com muro de escalada e arvorismo, completam uma experiência diversificada. Reserve já no Zarpo 7. Porto Seguro Praia Resort, BA Localizado na Praia de Curuípe, a apenas 3km do centro histórico de Porto Seguro, este resort combina conveniência urbana com tranquilidade litorânea. Os 62.000m² de área garantem espaço suficiente para um complexo aquático impressionante, complementado pelo exclusivo Clube de Praia João da Sunga, que oferece toda a infraestrutura necessária para dias perfeitos na praia. Reserve já no Zarpo 8. Nauticomar All-Inclusive Porto Seguro, BA A localização estratégica a apenas 200 metros da famosa Praia de Taperapuã e 6km do centro de Porto Seguro torna este resort ideal para quem quer combinar relaxamento com exploração cultural. O acesso ilimitado ao Club Paradiso, beach club do hotel na Praia do Mutá, efetivamente oferece duas experiências de praia distintas, com transfer gratuito incluído. Reserve já no Zarpo 9. Complexo da Costa do Sauípe, BA Este icônico complexo no litoral norte baiano oferece três opções distintas de hospedagem all-inclusive: Sauípe Resorts Ala Terra, Sauípe Brisa Grand Premium e Sauípe Sol Grand Premium. A área comum de 4.000m² destinada exclusivamente ao lazer infantil, complementada pela Vila Nova da Praia com shows e o parque Quermesse da Vila, transforma cada dia em uma nova aventura. Reserve já no Zarpo 10. Cana Brava Resort Ilhéus, BA Em um trecho quase deserto da Praia de Canabrava em Ilhéus, este resort oferece 70.000m² de pura tranquilidade familiar. O diferencial está na atenção às diferentes faixas etárias: enquanto adultos aproveitam esportes no lago e cinema, as crianças se divertem no Clubinho do Sol com gincanas e atividades monitoradas, e os bebês têm espaço adaptado com copa 24 horas. Reserve já no Zarpo

Pernambuco: Experiências All-Inclusive de Classe Mundial

Pernambuco oferece algumas das praias mais famosas do Brasil, e os resorts all-inclusive do estado aproveitam essa vantagem natural para criar experiências memoráveis. Desde as piscinas naturais de Porto de Galinhas até as águas calmas de Suape, cada resort oferece sua interpretação única do conceito de hospitalidade nordestina.

11. Enotel Porto de Galinhas À beira de uma das praias mais fotografadas do Brasil, o Enotel estabelece novos padrões de exclusividade em Porto de Galinhas. O complexo aquático de 3.000m² com rio lento e piscina de ondas é apenas o início de uma experiência que inclui seis bares especializados, dois restaurantes principais e quatro temáticos para jantares especiais, garantindo que cada refeição seja uma nova descoberta gastronômica. Reserve já no Zarpo 12. Ocaporã Hotel All-Inclusive No Pontal do Cupe, um dos trechos mais valorizados do litoral de Ipojuca, este resort familiar combina cinco piscinas com programação recreativa diversificada. O diferencial gastronômico inclui um restaurante dedicado exclusivamente às crianças, com cardápio adaptado, chá da tarde e rodízio de pizzas que agradam aos pequenos paladares mais exigentes. Reserve já no Zarpo 13. Vila Galé Eco Resort do Cabo - Cabo de Santo Agostinho À beira da Praia de Suape, este resort eco-friendly da renomada rede portuguesa combina sustentabilidade com luxo. Os cinco restaurantes especializados e quatro bares, incluindo um com música ao vivo noturna, oferecem experiência gastronômica completa, enquanto o centro náutico proporciona atividades aquáticas como caiaque e stand up paddle. Reserve já no Zarpo

Alagoas: O Paraíso das Águas em Resorts All-Inclusive

Conhecida como "Paraíso das Águas", Maceió e região oferecem algumas das orlas mais bonitas do país. Os resorts all-inclusive alagoanos aproveitam essa vantagem natural, combinando águas cristalinas com infraestrutura hoteleira de primeiro mundo e a tradicional hospitalidade nordestina que conquista visitantes do mundo inteiro.

14. Pratagy Beach All-Inclusive O grande diferencial deste resort à beira da Praia de Pratagy é o Pratagy Acqua Park, um parque aquático completo instalado dentro do próprio complexo hoteleiro. Com rio lento, toboáguas e piscinas temáticas, oferece diversão aquática que vai além da praia natural. O charmoso bar adaptado dentro da estrutura de um barco pé na areia simboliza perfeitamente a criatividade que permeia toda a experiência. Reserve já no Zarpo 15. Maceió Mar Resort All-Inclusive Na tranquila Praia de Ipioca, conhecida por suas águas cristalinas e ambiente preservado, este resort boutique oferece experiência mais intimista sem abrir mão do conceito all-inclusive. O Restaurante Tarrafas combina pratos à la carte com buffet internacional, enquanto o bar da piscina se especializa em coquetéis tropicais e sucos de frutas regionais fresquinhos. Reserve já no Zarpo 16. Vila Galé Alagoas - Barra de Santo Antônio Aos pés da deslumbrante Praia do Carro Quebrado, a apenas 40km de Maceió, este resort oferece o melhor da sofisticação Vila Galé adaptada às belezas alagoanas. Sete restaurantes especializados, incluindo culinária italiana, asiática, portuguesa e regional, garantem viagem gastronômica completa sem sair do resort. Os cinco bares, dois deles instalados nas piscinas, completam a experiência com bebidas tropicais. Reserve já no Zarpo

Ceará: Diversão Garantida em Resorts All-Inclusive Cearenses

O Ceará oferece paisagens únicas no Nordeste, desde as impressionantes falésias coloridas até dunas que mudam com o vento. Os resorts all-inclusive do estado aproveitam essa diversidade natural para criar experiências que combinam aventura, relaxamento e cultura local de forma equilibrada e envolvente.

17. Coliseum Beach Resort - Beberibe Com arquitetura inspirada no Coliseu de Roma e localização privilegiada à beira da Praia das Fontes, próximo ao Monumento Natural das Falésias, este resort oferece cenário único no Nordeste. O diferencial está nas atividades exclusivas para crianças: fazendinha com animais de pequeno porte e passeios de charrete que despertam o lado aventureiro dos pequenos hóspedes. Reserve já no Zarpo 18. Vila Galé Cumbuco Resort - Cumbuco Cercado pelas paisagens paradisíacas da charmosa vila de Cumbuco, no oeste cearense, este resort à beira da praia homônima oferece experiência única que combina tranquilidade com aventura. O centro náutico com aulas de kitesurf aproveitam os ventos constantes da região, enquanto os quatro restaurantes especializados em culinária regional e internacional garantem descobertas gastronômicas diárias. Reserve já no Zarpo

Rio Grande do Norte: Experiências Premium All-Inclusive

O Rio Grande do Norte completa nossa seleção com resorts que aproveitam a posição geográfica única do estado - o ponto mais próximo da África no continente americano - para criar experiências verdadeiramente exclusivas. Desde a badalada Praia de Ponta Negra até a histórica Touros, cada resort oferece interpretação única da hospitalidade potiguar.

19. Ocean Palace Beach Resort All-Inclusive - Natal À beira da famosa Praia de Ponta Negra, com vista para o icônico Morro do Careca, este resort impressiona com seu complexo aquático de 14 piscinas especializadas: quatro para adultos e crianças, quatro infantis, três com hidromassagem, duas com raias para natação e uma com correnteza. Os cinco restaurantes especializados, da culinária francesa à japonesa, garantem viagem gastronômica internacional sem sair de Natal. Reserve já no Zarpo 20. Vila Galé Touros Localizado no ponto do Brasil mais próximo da África - a famosa "Esquina do Brasil" - este resort oferece experiência única na Praia de Touros. O Aldeia do Nep, kids club especializado para crianças de 4 a 12 anos com piscina infantil própria, playground e até cinema, garante diversão monitorada enquanto os pais aproveitam os seis restaurantes e quatro bares do complexo. Reserve já no Zarpo

Planeje sua Viagem All-Inclusive Perfeita com o Zarpo

Escolher entre os melhores resorts all-inclusive do Nordeste pode parecer tarefa difícil diante de tantas opções excepcionais. Cada resort em nossa seleção oferece experiência única, seja pela localização privilegiada, gastronomia diferenciada, atividades especializadas ou combinação de todos esses fatores.

Com a parceria do Zarpo, você terá acesso a condições especiais, ofertas exclusivas e suporte especializado para escolher o resort que melhor atende suas expectativas de férias. Desde casais em busca de romance até famílias com crianças pequenas, há opção perfeita aguardando sua descoberta.

O Nordeste brasileiro continua se consolidando como destino premium para turismo all-inclusive, oferecendo experiências que rivalizam com os melhores destinos internacionais, mas com o charme único, hospitalidade genuína e custo-benefício imbatível que só nosso país oferece.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais