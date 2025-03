Hotel do ES passa por obras para se transformar no 1° resort capixaba

Em Domingos Martins

Hotel do ES passa por obras para se transformar no 1º resort capixaba

Instalado na Região Serrana, espaço está ampliando a capacidade de hospedagem para solicitar a certificação da Associação Brasileira de Resorts

Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins. (Divulgação)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Situado em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, o Hotel Fazenda China Park passa por uma série de obras para que se transforme no primeiro resort certificado no Estado. Estão sendo realizadas intervenções para ampliação da capacidade de hospedagem e oferta de opções de recreação aos visitantes. A administração do estabelecimento planeja solicitar em julho a certificação da Associação Brasileira de Resorts.

A fase atual de obras contempla a construção de um salão de beleza, a abertura de uma agência de turismo e o funcionamento de uma academia de 250 metros quadrados. Antes disso, uma nova recepção foi construída, o restaurante foi ampliado e áreas para recreação de crianças e realização de eventos também foram ajustadas.

“Com essas obras, vamos solicitar que a associação nos avalie e nos dê a certificação. Isso promove nossa atuação e também o turismo no Espírito Santo, que se torna um ponto a ser procurado por pessoas de todo o Brasil, já que, dentro do catálogo nacional, chamamos a atenção das pessoas que podem estar hospedadas em outro local e depois vão procurar por uma nova viagem”, explica o empresário Valdeir Nunes, proprietário do China Park.

Teleférico para hospédes é um dos atrativos do Hotel Fazenda China Park. (Divulgação)

Instalado em Domingos Martins em 1998, o hotel ganhou notoriedade em 2014, quando foi homologado pela Fifa, entidade máxima do futebol, para ser um centro de treinamentos (CT) de seleções durante a Copa do Mundo realizada no Brasil. Apesar de ter sido selecionado pela seleção de Camarões para ser utilizado como CT, o hotel não foi utilizado devido a obras na BR 262, que impediram a delegação de ficar no hotel.

Ainda assim, o espaço passou a ser procurado por outras equipes de futebol, como Rio Branco, Vitória-ES, Porto Vitória, Botafogo e Paraná, para atividades de treinamento em períodos de pré-temporada e preparação para competições estaduais e nacionais.

Segundo Valdeir, a movimentação das delegações esportivas também fomentou um maior público no hotel, que tem serviços como ofurôs, teleférico, tobogã, salão de jogos, piscinas aquecidas, lago para pesca recreativa, entre outras atividades, além das opções gastronômicas oferecidas no restaurante.

“Por essas e outras atividades, nós sempre fomos reconhecidos aqui como um parque, mas, na verdade, isso vem da estrutura de lazer que temos para o hotel. Agora, com a possível homologação, nossa expectativa é fazer com que as pessoas de fora [do Estado e do país] conheçam ainda mais as montanhas capixabas e as outras regiões do Espírito Santo”, projeta Valdeir.

De acordo com o proprietário, após o pedido à Associação Brasileira, não há um prazo específico para que a certificação seja aplicada ao hotel. Atualmente, através de um critério de filiação e análise da entidade, o Brasil possui 75 resorts associados que comportam 20 mil quartos e geram 55 mil empregos diretos e indiretos em 14 Estados das cinco regiões nacionais, que recebem, a cada ano, mais de 10 milhões de hóspedes.

