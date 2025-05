Setor ferroviário

EF-118: conselho recomenda incluir ferrovia no ES em programa de desestatização

Publicada no Diário Oficial desta sexta (9), recomendação é assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, para aprovação do presidente Lula

Publicado em 9 de maio de 2025 às 19:49

Primeiro trecho a ser construído da EF 118 vai ligar Cariacica a Anchieta Crédito: Manfred Richter/Pixabay

O Conselho do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), da Casa Civil do governo federal, publicou uma resolução que recomenda a inclusão da estrada de ferro EF-118, ligando o Espírito Santo ao Rio de Janeiro, no Programa Nacional de Desestatização (PND). >

A recomendação para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinada pelo ministro Rui Costa, presidente do conselho, foi publica na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira (9), foi uma decisão tomada em reunião realizada no dia 25 de março. >

Prevista para ter o leilão realizado ainda em 2025, a EF-118 deve ter construção iniciada em 2026, segundo informações do Ministério dos Transportes.>

O projeto é esperado para interligar os portos do Espírito Santo e Rio de Janeiro à malha ferroviária do Brasil e foi apresentado com algumas novidades, como o aporte de R$ 3,28 bilhões pelo governo federal para a construção da ferrovia.>

>

O objetivo é viabilizar o empreendimento e atrair investimentos privados. O aporte de recursos visa aumentar a taxa interna de retorno do projeto. A concessão será de 50 anos.>

O traçado da EF-118 está dividido em três segmentos principais:

Trecho Norte/Ramal de Anchieta - Da sua extensão total, o trecho de 80 km entre Santa Leopoldina e Anchieta deverá ser construído pela Vale, como contrapartida pela prorrogação antecipada das suas ferrovias, e passará a integrar o contrato de concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM). Para esse trecho já foi definido o investimento de R$ 6 bilhões pela mineradora;

Da sua extensão total, o trecho de 80 km entre Santa Leopoldina e Anchieta deverá ser construído pela Vale, como contrapartida pela prorrogação antecipada das suas ferrovias, e passará a integrar o contrato de concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM). Para esse trecho já foi definido o investimento de R$ 6 bilhões pela mineradora; Trecho Central – Um novo percurso de aproximadamente 170 quilômetros ligando São João da Barra (RJ), passando pelo Porto do Açu, até Anchieta (ES);

– Um novo percurso de aproximadamente 170 quilômetros ligando São João da Barra (RJ), passando pelo Porto do Açu, até Anchieta (ES); Trecho Sul – Com cerca de 325 quilômetros, conectará São João da Barra a Nova Iguaçu (RJ) e deverá ser executado como investimento adicional, caso acionado pelo governo federal. Esse trecho, chamado brownfield, prevê a utilização de trechos existentes da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta