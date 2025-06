Em Guarapari

Empresa vai investir em fábrica de tinta antimosquito da dengue no ES

Com investimento de R$ 30 milhões, primeira unidade no Brasil deve começar a funcionar no início de 2026 e gerar 100 empregos diretos e até mil indiretos

Publicado em 2 de junho de 2025 às 17:07

Sede da Inesfly em Brasília Crédito: Divulgação

A primeira fábrica no Brasil de uma multinacional espanhola fabricante de tintas inseticidas será instalada em Guarapari, na região metropolitana da Grande Vitória. O investimento na implantação da fábrica, prevista para começar a operar em 2026, será de R$ 30 milhões.>

A unidade em Guarapari vai ter a capacidade inicial de produzir, mensalmente, 1 milhão de litros de tinta capaz de matar o mosquito da dengue, entre outros insetos. A empresa tem contratos de fornecimento do produto para o poder público e, a partir da instalação da fábrica no Espírito Santo, quer chegar também ao consumidor do varejo. >

A produção da fábrica em Guarapari também será exportada para os Estados Unidos. Em operação, a unidade vai gerar em média 100 empregos diretos e mil indiretos. Nas obras, a previsão é ter 50 empregos diretos e 100 indiretos. >

Além da tinta, a unidade de Guarapari também vai produzir uma linha completa de produtos inseticidas e repelentes corporais, segundo o CEO Luiz Rolim. O maquinário da fábrica virá da Espanha. Atualmente, a Inesfly tem sede em Brasília, onde envasa a matéria-prima importada e fornece tinta antimosquito para os contratos com o governo federal.>

Nosso maior objetivo de trazer essa indústria é porque podemos ter uma solução que não é tóxica no combate ao pernilongo e ao Aedes aegypti Luiz Rolim CEO da Inesfly do Brasil

Sobre a escolha pelo Espírito Santo e pela cidade de Guarapari para instalar a fábrica no Brasil, Rolim destacou que incentivos fiscais oferecidos pela Prefeitura de Guarapari e pelo governo do Estado, como Compete e Invest, tiveram peso na escolha, bem como a posição geográfica.>

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Captação de Recursos de Guarapari, Otávio Postay, a chegada da empresa é extremamente estratégica. "Isso mostra aos demais investidores e empresários que Guarapari passa por um momento de abertura de cenário econômico e atratividade, fazendo com que outras empresas – já em diálogo – venham na sequência", projeta.>

Sobre a previsão de a cidade receber mais investimentos futuramente, Postay afirma que a prefeitura está dialogando com os ramos de alimentação, logística e, principalmente, atrações turísticas. "A vocação da cidade já é consolidada. Temos que explorá-la e, paralelamente, trabalhar para atrair outros setores", frisa.>

