Por que Cariacica foi escolhida para expansão de atacarejo francês no país

Prevista para ser inaugurada em junho, loja pertencente ao grupo Leroy Merlin será a primeira fora do eixo Rio-São Paulo

Publicado em 9 de maio de 2025 às 15:29

Obra do atacarejo de material de construção Obramax, em Cariacica, está na fase final Crédito: Ricardo Medeiros

Prevista para ser inaugurada até o final de junho, a loja de Cariacica será a primeira fora do eixo Rio-São Paulo do atacarejo Obramax. A unidade de material de construção pertence ao grupo francês dono da Leroy Merlin.>

Localizada às margens da avenida Mário Gurgel, antiga BR 262, a unidade será a 10ª loja da Obramax. A marca já tem cinco lojas no Rio de Janeiro e quatro em São Paulo e escolheu o Espírito Santo para iniciar a expansão pelo país. >

Eduardo Jacó, diretor da futura loja da Obramax em Cariacica, conta que a escolha por instalar a nova unidade na cidade se deu, principalmente, pelo posicionamento estratégico. >

“Cariacica está tanto perto das regiões de praia quanto da Serra, maior cidade do Espírito Santo. E também está perto das cidades da Região Serrana. Então, tem uma posição estratégica e, por isso, foi uma boa escolha”, afirma.>

Jacó acrescenta que a escolha pelo Espírito Santo para a expansão ocorreu pelo forte crescimento da região e das perspectivas macroeconômicas. >

A loja da Obramax em Cariacica tem investimento de aproximadamente R$ 140 milhões e vai contar com 18 mil metros quadrados construídos, em uma área com cerca de 35 mil metros quadrados. Haverá disponibilidade de 300 a 400 vagas no estacionamento e cerca de 16 mil produtos em estoque.>

No geral, a loja vai gerar 200 vagas de empregos. Boa parte delas, cerca de 80% do quadro, já está contratada. Ainda há cerca de 20 vagas para operador de caixa e outros 10 para operação logística. >

O que a loja traz de novo

A rede que vai chegar em Cariacica trabalha no formato de atacarejo, com itens a pronta entrega. A ideia, segundo Jacó, é que o cliente possa contar com autosserviço, indo diretamente procurar o produto que precisa e conseguir colocar no carrinho a quantidade que precisa, sem precisar esperar a busca no estoque, por exemplo. >

Ainda será possível comprar material de construção via drive thru. O cliente poderá entrar diretamente com o veículo, buscar os materiais de que precisa e pagar no caixa. De forma geral, a loja tem como público-alvo os profissionais da construção, lojista de bairro e também para quem está construindo ou reformando.>

