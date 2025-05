Vendas

Dia das Mães: comércio do ES espera movimentar R$ 290 milhões

Fecomércio-ES estima que faturamento será 5,6% superior em relação às vendas realizadas em 2024

Publicado em 7 de maio de 2025 às 14:55

O Dia das Mães, que será comemorado no próximo domingo (11), é uma das datas mais aquecidas do comércio pelo alto volume de vendas. Para este ano, o Observatório do Comércio da Fecomércio-ES estima que a data movimente R$ 290,77 milhões em vendas. Com isso, a perspectiva é de um crescimento de 5,6% no faturamento em relação a 2024.>

O levantamento mostra ainda que os itens mais procurados para presentear, no Estado, são do setor de vestuário, calçados e acessórios, respondendo por 44% da movimentação, seguidos por perfumaria e cosméticos (20%). Utilidades domésticas e eletroeletrônicos (14%), além de móveis e eletrodomésticos (11%), também se destacam. >

Comércio da Glória, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

“No Espírito Santo, temos fatores positivos que deverão dar dinamismo para as compras do Dia das Mães como o mercado de trabalho positivo, com baixo índice de desemprego, o que é essencial para a segurança do consumo. O endividamento e a inadimplência também estão mais baixos e em níveis controlados. Por isso, os lojistas devem se preparar para oferecer opções para todos os bolsos. As promoções com descontos e sorteios são estratégias de vendas muito utilizadas nesse contexto”, ressaltou o coordenador do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza.>

As análises do Connect, realizadas com base nos dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), apontam ainda que o Espírito Santo é destaque entre as projeções dos Estados brasileiros, já que sua previsão de crescimento está acima da média nacional, que é de 1,9%.>

De acordo com a CNC, embora a maioria dos 12 maiores Estados brasileiros deva registrar avanço nas vendas, Espírito Santo (5,6%), Goiás (5,5%) e Distrito Federal (5,1%) chamam a atenção com variações acima da média, impulsionadas pelo alto dinamismo recente nessas regiões.>

André Spalenza, explicou que, para atender a essa alta demanda da data comemorativa, os comerciantes precisaram criar mais de 400 vagas temporárias no Espírito Santo. No Brasil, o levantamento da CNC estimou que foram feitas cerca de 29,7 mil contratações.>

Presentes de R$ 300

Levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil aponta que 78% dos consumidores pretendem realizar pelo menos a compra de um presente no período gastando, em média, R$ 300, sendo maior o valor entre os homens (R$ 334) e entre as classes A/B (R$ 351).>

Dessa forma, a data deve movimentar R$ 38 bilhões nos segmentos de comércio e serviços em todo o país. As principais presenteadas serão as mães (77%), seguidas pelas sogras e esposas.>

Segundo os entrevistados, 39% esperam gastar mais este ano, 37% o mesmo valor e 16% menos que no ano passado. Entre as razões para gastarem mais, 60% pretendem comprar um presente melhor.>

“O brasileiro tem a tradição de presentear e o Dia das Mães é considerado pelo varejo a principal data comemorativa do primeiro semestre. Assim, o comércio está otimista com a data, que funcionará como um termômetro para o segundo semestre do ano. Mas, é importante ressaltar que os consumidores devem fazer pesquisa de preço e ficar atentos ao orçamento, já que o país passa por um período crítico de inadimplência e de juros altos”, destacou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, Rogério Alcântara.>

