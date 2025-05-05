Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em regime de urgência

Aprovado aumento de 4,5% para servidores públicos do ES

Reajuste para servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de MPES, TCES e Defensoria Pública, deverá ser retroativo a 1° de maio
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

05 mai 2025 às 16:02

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 16:02

Dinheiro, notas, Real, moedas
Reajuste para servidores foi aprovado em sessão na Assembleia Legislativa Crédito: Reprodução
Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou na sessão plenária desta segunda-feira (5) projetos de lei que concedem reajuste salarial de 4,5% a servidores estaduais ativos e inativos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público (MPES), da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas. Todas as propostas de aumento tramitaram em regime de urgência na Casa de Leis.
Conforme destaca publicação feita sobre os projeto no portal da Ales, os textos das propostas são similares em diversos pontos, abrangendo as tabelas de vencimentos, de soldos e de subsídios dos servidores públicos, além de também incidir sobre funções gratificadas, ponto de produtividade, aposentadorias e pensões.
No caso do projeto voltado para os trabalhadores do Executivo estadual, serão beneficiados pela iniciativa: servidores públicos, incluindo militares, da administração direta, das autarquias e das fundações públicas de Direito Público. Eles também serão contemplados com aumento no valor do tíquete-alimentação, que sairá de R$ 600 para R$ 800. Já texto do TCES destaca  que o reajuste é destinado a todos os servidores, independente do vínculo (efetivos, comissionados e em designação temporária).
O reajuste será aplicado aos vencimentos a partir de 1º de maio. De acordo com o texto dos projetos, as despesas para a concessão do reajuste “correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas na lei Orçamentária Anual do ano de 2025, destinadas a esse fim, que serão suplementadas, se necessário”.
Aprovado aumento de 4,5% para servidores públicos do ES
Na justificativa de algumas matérias, os proponentes indicam que a proposta visa propiciar aos servidores ativos, aposentados e pensionistas uma recomposição linear de seus rendimentos, em consonância com a política de valorização de pessoal. 

LEIA MAIS 

Desconto do INSS: servidor afastado atuou em agências no ES

Porto de Vitória amplia em 70% a capacidade de receber navios maiores

Imposto de Renda: saiba o prazo final para enviar a declaração

Com mais voos para o Rio, movimento no Aeroporto de Vitória sobe 10%

Monotrilho e VLT são avaliados em projeto de mobilidade para a Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES espírito santo MPES servidores TCES TJES Governo do ES Reajuste Defensoria Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar
Imagem de destaque
Grupo que planejava ataques a policiais é alvo de operação em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados