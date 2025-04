Com mais voos para o Rio, movimento no Aeroporto de Vitória sobe 10%

1° trimestre

Segundo informações da Zurich Airport, que administra o terminal, mais de 760 mil passageiros, em 5.739 voos, utilizaram o aeroporto no primeiro trimestre de 2025

Aeroporto de Vitória. (Fernando Madeira)

Com mais rotas para o Rio de Janeiro, o Aeroporto de Vitória registrou aumento de 10% na movimentação no primeiro trimestre de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado. Em geral, mais de 760 mil passageiros, em 5.739 voos utilizaram o terminal de janeiro a março deste ano.

Segundo a Zurich Airport, concessionária que administra o aeroporto na capital capixaba, o principal fator responsável pela alta é o aumento da oferta de voos para um tradicional destino dos capixabas, o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

A rota conta atualmente com 9 voos diários, depois que Gol e Latam passaram a oferecer uma frequência a mais por dia, cada uma, para a capital carioca, se comparado com o primeiro trimestre de 2024.

Para a Zurich, o cenário positivo do início do ano se mantém nos próximos meses, uma vez que existe a perspectiva de aumento na oferta de voos para o Rio de Janeiro. Atualmente, o Aeroporto de Vitória opera rotas para oito destinos: Guarulhos, Congonhas e Viracopos (SP), Galeão (RJ), Confins (BH), Salvador, Recife e Brasília.

