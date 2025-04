Made in ES

Da plantação ao chocolate: entenda como é a produção de cacau no ES

A Gazeta visitou uma fazenda de cacau em Linhares para conhecer o cultivo do fruto e uma fábrica de chocolate em Vila Velha

2 min de leitura min de leitura

O Espírito Santo é o terceiro maior produtor de cacau do Brasil com expressiva produção em 45 municípios capixabas. Linhares é o grande destaque, concentrando 69,78% da produção estadual, segundo informações da Secretaria de Estado da Agricultura (Seag).

Parte do que é cultivado no Espírito Santo vai para fabricações locais — de chocolates conhecidos como bean to bar — e também é vendida como commodity para grandes empresas de chocolate. Só para as plantas industriais da Garoto e da Nestlé, por exemplo, 300 fazendas do Estado fornecem amêndoas de cacau, que, lá na frente, viram bombons ou barras de chocolate.

Para conhecer como é todo o processo, do cultivo do cacau até o chocolate ser embalado, a reportagem de A Gazeta visitou uma fazenda de cultivo do fruto em Linhares e também linhas de produção da fábrica da Garoto, em Vila Velha. Confira no vídeo acima.

Na Fazenda Nina, em Linhares, o fruto é produzido de forma mais sustentável, o que se reflete para o meio ambiente e também no sabor do produto final.

Além da produção de amêndoas, a Fazenda Nina também procura explorar o fruto ao máximo, produzindo chá com a casca do cacau, cocada de cacau e também os nibs, além do mel de cacau. A ideia é aproveitar o fruto ao máximo. A casca que seria descartada pode, por exemplo, ser usada em compostagem e reduzir o uso de defensivo químico.

Produção de cacau na Fazenda Nina, em Linhares. (Leticia Orlandi)

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta