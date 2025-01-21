Se tem uma conta que o contribuinte já sabe que precisa encaixar no orçamento neste início de ano é a do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). E as prefeituras da Grande Vitória já definiram as regras e as condições de pagamento da taxa em 2025. Quem quitar o tributo em cota única e de forma antecipada vai ter benefícios, com descontos que variam de 8% a 20%.
Também é possível parcelar o pagamento em até dez vezes. Confira, a seguir, as condições oferecidas por cada município.
Vitória
Em Vitória, a prefeitura informou que o IPTU pode ser pago em cota única com desconto de 8% até 20 de março. Para valores de até R$ 100,00, o imposto poderá ser parcelado em até cinco vezes. Acima desse valor, o pagamento pode ser dividido em até dez parcelas.
A guia é emitida pela prefeitura e entregue aos contribuintes. Quem não receber ou perder o carnê pode requerer uma segunda via pela internet. Confira o calendário:
IPTU 2025 tem descontos de até 20% em cota única na Grande Vitória
- Cota única ou primeira cota: 20/03/25
- 2ª cota: 22/04/25
- 3ª cota: 20/05/25
- 4ª cota: 23/06/25
- 5ª cota: 21/07/25
- 6ª cota: 20/08/25
- 7ª cota: 22/09/25
- 8ª cota: 20/10/25
- 9ª cota 21/11/25
- 10ª cota 22/12/25
Vila Velha
Em Vila Velha, o pagamento em cota única possui desconto de 8%. O imposto pode ser parcelado em até seis vezes, mas sem desconto. Os carnês serão entregues nos imóveis, mas também podem ser retirados no site da prefeitura ou nos guichês de atendimento da Secretaria de Finanças, em Itaparica. Confira o calendário abaixo:
- 1ª parcela / cota única - 10/04/2025
- 2ª parcela - 12/05/2025
- 3ª parcela - 10/06/2025
- 4ª parcela - 10/07/2025
- 5ª parcela - 11/08/2025
- 6ª parcela - 10/09/2025
SERRA
Na Serra, os contribuintes que optarem por quitar o IPTU em cota única até o dia 10 de abril de 2025 terão desconto de 10% sobre o valor total. A prefeitura oferece também a opção de parcelamento em até seis vezes e, no caso de imóveis com valor lançado superior a R$ 3.500, as parcelas podem chegar a oito. Confira o calendário abaixo:
- Cota única com 10% de desconto - 10/04/2025
- 1ª parcela - 10/04/2025
- 2ª parcela - 10/05/2025
- 3ª parcela - 10/06/2025
- 4ª parcela - 10/07/2025
- 5ª parcela - 10/08/2025
- 6ª parcela - 10/09/2025
- 7ª parcela - 10/10/2025
- 8ª parcela - 10/11/2025
Cariacica
A Prefeitura de Cariacica informou que os valores poderão ser pagos em cota única, com 10% de desconto, até o dia 10 de abril, ou parcelados em até oito vezes. Os carnês serão entregues no endereço do imóvel e também podem ser retirados eletronicamente pelo interessado a partir do dia 2 de fevereiro, por meio do site www.cariacica.es.gov.br. Confira o calendário abaixo:
- Cota única com 10% de desconto - 10/04/2025
- 1ª parcela - 10/04/2025
- 2ª parcela - 10/05/2025
- 3ª parcela - 10/06/2025
- 4ª parcela - 10/07/2025
- 5ª parcela - 10/08/2025
- 6ª parcela - 10/09/2025
- 7ª parcela - 10/10/2025
- 8ª parcela - 10/11/2025
A prefeitura informa, ainda, que aposentados, pensionistas, pessoas em amparo social, contribuintes que residem em imóveis localizados em logradouros sem pavimentação, áreas declaradas como de preservação permanente e/ou monumentos naturais protegidos por legislação têm direito à isenção total ou parcial do IPTU.
Para garantir o benefício, é necessário apresentar o requerimento de isenção ou renovação da isenção até o dia 10 de abril, data limite para o pagamento da cota única e da primeira parcela do imposto. Os pedidos serão analisados e respondidos pela Coordenação de Cadastro Imobiliário e pela Gerência de Administração de Tributos Imobiliários.
Viana
Em Viana, os pagamentos poderão ser realizados em cota única até o dia 10 de abril, com 10% de desconto, ou até o dia 12 de maio, com 5% de desconto. A prefeitura oferece ainda a opção de parcelar em até seis vezes. Confira o calendário abaixo:
- Cota única ou 1ª Parcela - 10/04/2025
- 2ª Parcela - 12/05/2025
- 3ª Parcela - 10/06/2025
- 4ª Parcela - 10/07/2025
- 5ª Parcela - 11/08/2025
- 6ª Parcela - 10/09/2025
Guarapari
A Prefeitura de Guarapari já distribuiu os carnês do IPTU 2025. Além da entrega, é possível baixar a segunda via no site www.guarapari.es.gov.br. Os pagamentos poderão ser realizados em cota única até o dia 31 de janeiro, com 20% de desconto, ou ao final de fevereiro, com 10% de desconto.