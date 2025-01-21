Prefeitura de Guarapari já enviou os carnês do IPTU 2025 a moradores Crédito: Marcelo Moryan

Se tem uma conta que o contribuinte já sabe que precisa encaixar no orçamento neste início de ano é a do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). E as prefeituras da Grande Vitória já definiram as regras e as condições de pagamento da taxa em 2025. Quem quitar o tributo em cota única e de forma antecipada vai ter benefícios, com descontos que variam de 8% a 20%.

Também é possível parcelar o pagamento em até dez vezes. Confira, a seguir, as condições oferecidas por cada município.

Vitória

cota única com desconto de 8% até 20 de março. Para valores de até R$ 100,00, o imposto poderá ser parcelado em até cinco vezes. Acima desse valor, o pagamento pode ser dividido em até dez parcelas. Em Vitória , a prefeitura informou que o IPTU pode ser pago emcom desconto deaté. Para valores de atéo imposto poderá ser parcelado em até. Acima desse valor, o pagamento pode ser dividido em até

A guia é emitida pela prefeitura e entregue aos contribuintes. Quem não receber ou perder o carnê pode requerer uma segunda via pela internet. Confira o calendário:

Your browser does not support the audio element. IPTU 2025 tem descontos de até 20% em cota única na Grande Vitória

Cota única ou primeira cota: 20/03/25

2ª cota: 22/04/25

3ª cota: 20/05/25

4ª cota: 23/06/25

5ª cota: 21/07/25

6ª cota: 20/08/25

7ª cota: 22/09/25

8ª cota: 20/10/25

9ª cota 21/11/25

10ª cota 22/12/25

Vila Velha

cota única possui desconto de 8%. O imposto pode ser parcelado em até seis vezes, mas sem desconto. Os carnês serão entregues nos imóveis, mas também Em Vila Velha , o pagamento empossui desconto de. O imposto pode ser parcelado em até seis vezes, mas sem desconto. Os carnês serão entregues nos imóveis, mas também podem ser retirados no site da prefeitura ou nos guichês de atendimento da Secretaria de Finanças, em Itaparica. Confira o calendário abaixo:

1ª parcela / cota única - 10/04/2025

2ª parcela - 12/05/2025

3ª parcela - 10/06/2025

4ª parcela - 10/07/2025

5ª parcela - 11/08/2025

6ª parcela - 10/09/2025

SERRA

cota única até o dia 10 de abril de 2025 terão desconto de 10% sobre o valor total. A prefeitura oferece também a opção de parcelamento em até seis vezes e, no caso de imóveis com valor lançado superior a R$ 3.500, as parcelas podem chegar a oito. Confira o calendário abaixo: Na Serra , os contribuintes que optarem por quitar o IPTU emterão desconto desobre o valor total. A prefeitura oferece também a opção de parcelamento em até seis vezes e, no caso de imóveis com valor lançado superior a R$ 3.500, as parcelas podem chegar a oito. Confira o calendário abaixo:

Cota única com 10% de desconto - 10/04/2025



1ª parcela - 10/04/2025



2ª parcela - 10/05/2025



3ª parcela - 10/06/2025



4ª parcela - 10/07/2025



5ª parcela - 10/08/2025



6ª parcela - 10/09/2025



7ª parcela - 10/10/2025



8ª parcela - 10/11/2025

Cariacica

A Prefeitura de Cariacica informou que os valores poderão ser pagos em cota única, com 10% de desconto, até o dia 10 de abril, ou parcelados em até oito vezes. Os carnês serão entregues no endereço do imóvel e também podem ser retirados eletronicamente pelo interessado a partir do dia 2 de fevereiro, por meio do site www.cariacica.es.gov.br . Confira o calendário abaixo:

Cota única com 10% de desconto - 10/04/2025

1ª parcela - 10/04/2025

2ª parcela - 10/05/2025

3ª parcela - 10/06/2025

4ª parcela - 10/07/2025

5ª parcela - 10/08/2025

6ª parcela - 10/09/2025

7ª parcela - 10/10/2025

8ª parcela - 10/11/2025

A prefeitura informa, ainda, que aposentados, pensionistas, pessoas em amparo social, contribuintes que residem em imóveis localizados em logradouros sem pavimentação, áreas declaradas como de preservação permanente e/ou monumentos naturais protegidos por legislação têm direito à isenção total ou parcial do IPTU.

Para garantir o benefício, é necessário apresentar o requerimento de isenção ou renovação da isenção até o dia 10 de abril, data limite para o pagamento da cota única e da primeira parcela do imposto. Os pedidos serão analisados e respondidos pela Coordenação de Cadastro Imobiliário e pela Gerência de Administração de Tributos Imobiliários.

Viana

cota única até o dia 10 de abril, com 10% de desconto, ou até o dia 12 de maio, com 5% de desconto. A prefeitura oferece ainda a opção de parcelar em até seis vezes. Confira o calendário abaixo: Em Viana , os pagamentos poderão ser realizados em, comde desconto, ou até o dia, comde desconto. A prefeitura oferece ainda a opção de parcelar em até seis vezes. Confira o calendário abaixo:

Cota única ou 1ª Parcela - 10/04/2025

2ª Parcela - 12/05/2025

3ª Parcela - 10/06/2025

4ª Parcela - 10/07/2025

5ª Parcela - 11/08/2025

6ª Parcela - 10/09/2025

Guarapari