Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, um caminhoneiro reclama da proibição de se alimentar na área do Porto de Capuaba, em Vila Velha . No seu relato, inclusive, ele fala que já estava na área portuária há mais de 21 horas aguardando o carregamento da carreta e, durante todo esse período, não pôde comer nada, tendo de ficar com fome.

No vídeo, o motorista Edival Vieira Alves mostra que o agendamento para carregar a carreta estava marcado para o dia 13 de janeiro, às 13 horas. Ele conta que chegou 10 minutos antes e ficou pelo menos até as 10 horas da manhã do dia seguinte – quando gravou o vídeo – impossibilitado de se alimentar.

“Aqui dentro não pode entrar ninguém para trazer uma alimentação. Não podemos sair para poder pegar uma marmita. Não tem um restaurante ou uma lanchonete e eles não aceitam que a gente abra a nossa gaveta. Tenho uma geladeira cheia de comida, só que eu não posso abrir a minha gaveta para eu fazer uma refeição. Estou desde ontem (segunda-feira) sem comida, porque, se eu parasse para almoçar, perdia o agendamento”, conta o caminhoneiro no vídeo.

O motorista acrescenta que, uma vez que entra na fila, não é possível sair para se alimentar, senão perde o agendamento. Por isso, pediu uma solução para os caminhoneiros que enfrentam o mesmo problema que ele.

Your browser does not support the audio element. Caminhoneiro critica proibição de comer ao ficar 21h em fila de porto no ES

Procurado para comentar a situação relatada pelo motorista, o Porto de Capuaba, operado pela Vports, explica que, como todos os terminais nacionais, funciona sob um rol de regras que asseguram a sua eficiência e a saúde de todos os envolvidos, sejam profissionais ou pessoas que terão acesso às cargas.

Por esse motivo, afirma que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) possui normas específicas e atuação presencial nos portos. A Vports ainda diz que busca garantir o cumprimento dessas normas, que proíbem a confecção, o trânsito e o manuseio de alimentos dentro das áreas portuárias sem a autorização dos órgãos sanitários.