Pagamento do IPVA é obrigatório a proprietários de veículos com até 15 anos de fabricação Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é obrigatório para donos de veículos com até 15 anos de fabricação. Dessa forma, os que foram produzidos até 2009 estão isentos automaticamente do tributo a partir deste ano.

Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), em 2025, 93.366 veículos no Espírito Santo completam 15 anos de fabricação, e, portanto, deixam de ser obrigados a fazer o pagamento do tributo. No total, o Estado tem registrado 1.129.905 veículos com mais de 15 anos de fabricação e isentos de imposto.

No Espírito Santo, a alíquota do IPVA é de 1% sobre motos, ônibus e caminhões; e 2% sobre os carros de passeio e utilitários.

Your browser does not support the audio element. IPVA: mais de 90 mil veículos no ES deixam de pagar imposto em 2025

Segundo a Sefaz, o total da frota pagante do tributo é de 1.451.550 veículos. O pagamento do IPVA começa no início de abril, conforme calendário divulgado pelo governo do Estado. As cotas única e primeira — em caso de parcelamento — vão vencer entre os dias 7 e 11 de abril, conforme o número final da placa do veículo.

Descontos e data de vencimento do IPVA 2025

Os motoristas que fizerem o pagamento do IPVA em cota única terão 15% de desconto. Além disso, existe a possibilidade de parcelamento do imposto em até seis vezes, com vencimento das cotas em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2025, conforme calendário.

Tabela de vencimentos do IPVA - exercício de 2024 Crédito: Divulgação / Sefaz

Tabela de vencimentos do IPVA - exercício de 2024 Crédito: Divulgação / Sefaz

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