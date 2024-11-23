Veja calendário do IPVA 2025 e como garantir desconto de 15% no ES

No Espírito Santo, de acordo com a Sefaz, a alíquota do IPVA é a menor da Região Sudeste e uma das menores do país: 1% sobre motos, ônibus e caminhões; e 2% sobre os carros de passeio e utilitários. Veículos do ano de fabricação 2009 serão isentos automaticamente do pagamento do imposto em 2025, por terem mais de 15 anos de fabricação.