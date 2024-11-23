Veja calendário do IPVA 2025 e como garantir desconto de 15% no ES

Já está definido o calendário de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do Espírito Santo para 2025. Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), as cotas única e primeira — em caso de parcelamento — vão vencer entre os dia 7 e 11 de abril do próximo ano, conforme o número final da placa do veículo.
Ainda segundo a pasta estadual, os motoristas que fizerem o pagamento do IPVA em cota única terão 15% de desconto. Além disso, existe a possibilidade de parcelamento do imposto em até seis vezes, com vencimento das cotas em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2025, conforme calendário.
Confira as datas dos vencimentos (para todos os tipos de veículos)
No Espírito Santo, de acordo com a Sefaz, a alíquota do IPVA é a menor da Região Sudeste e uma das menores do país: 1% sobre motos, ônibus e caminhões; e 2% sobre os carros de passeio e utilitários. Veículos do ano de fabricação 2009 serão isentos automaticamente do pagamento do imposto em 2025, por terem mais de 15 anos de fabricação.
Como pagar o IPVA 2025?
Os boletos estarão disponíveis na internet, a partir de janeiro de 2025, não sendo mais encaminhados para o endereço dos contribuintes. A emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA) deve ser feita acessando o site da Sefaz ou do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Não é preciso imprimir o boleto para que o pagamento seja realizado.
Usuários de Internet Banking podem fazer a leitura do código de barras ou digitar. Se preferir, o contribuinte também pode digitar o código gerado em um equipamento de autoatendimento do banco de preferência.