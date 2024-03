Atenção, motoristas!

Detran-ES alerta sobre risco de golpes na hora de de pagar o IPVA

De acordo com o órgão de trânsito, proprietários de veículos devem se precaver contra sites falsos criados para desviar o pagamento do imposto

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) emitiu um alerta aos proprietários de veículos sobre a crescente incidência de golpes relacionados ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), do licenciamento e de multas.

Detran recomenda cuidado com sites falsos para pagamento de IPVA e licenciamento. (Shutterstock)

De acordo com o Detran, criminosos têm empregado táticas sofisticadas, incluindo a criação de páginas falsas que imitam os sites oficiais do próprio órgão de trânsito, com layout semelhante ao original. Também usam endereços eletrônicos com nomes quase idênticos ao real, empregando palavras como “ipva” e “detran”, mas acrescentando sinais gráficos como “ponto” e “hífen”.

Conforme alerta o órgão de trânsito, esses sites geralmente aparecem como resultados patrocinados em mecanismos de busca, como o Google, muitas vezes antes do próprio site oficial do Detran. Ao clicar nesses links, os usuários são solicitados a fornecer informações pessoais e detalhes do veículo, além de serem apresentadas opções para gerar boletos bancários ou realizar pagamentos via Pix. Assim, cidadãos desavisados são induzidos a realizar pagamentos em contas controladas pelos golpistas. E o dinheiro vai parar nas mãos dos criminosos, enquanto os débitos permanecem em aberto com o órgão de trânsito.

“É importante que o proprietário do veículo sempre acesse o site oficial do Detran (www.detran.es.gov.br) para emitir qualquer boleto relacionado aos seus débitos. Dessa forma, ele garante que vai emitir um documento confiável e que realmente irá quitar o seu débito. Nunca acesse boleto enviados por e-mail, mensagens no celular, nem pesquise em sites de busca ou entre em páginas que não sejam o site oficial do órgão", orienta o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira

"Nós lançamos o Pix para os débitos de veículos em janeiro e é importante que o proprietário do veículo, antes de concluir o pagamento, certifique-se que o destinatário é o Detran-ES. Caso apareça um destinatário diferente no QR Code lido, o cidadão não deve fazer o Pix, já que o pagamento não constará no sistema”, acrescenta Givaldo.

Dicas para não cair em golpes

Efetuar o pagamento de taxas e débitos do veículo exclusivamente pelo site oficial detran.es.gov.br;

Não confiar em sites patrocinados ou que ofereçam descontos e vantagens;

Assegurar que os pagamentos estejam direcionados ao "Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – Bco Banestes S.A." e que seja exibida a mensagem de confirmação após o pagamento;

Manter-se alerta para qualquer tentativa de envio de boletos pelo correio, e-mails, mensagens de texto ou WhatsApp, pois o Detran-ES não utiliza esses meios para cobranças;

Denunciar atividades suspeitas através do Disque-Denúncia 181 ou da Ouvidoria-Geral do Estado, por meio do telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail [email protected];

Caso seja vítima de golpes como o do falso site para pagamento de débitos de veículos, a orientação do Detran-ES orienta o cidadão para que procure imediatamente a delegacia de polícia mais próxima, com cópias dos comprovantes de pagamentos e com o endereço eletrônico do site falso.



Calendário de pagamento

Os calendários de IPVA e do Licenciamento Anual de 2024 para os veículos registrados no Espírito Santo estão disponíveis no site do Detran-ES para consulta. Além disso, também está disponível o cronograma de início das fiscalizações do licenciamento.

O Detran informa que as datas de pagamento são definidas conforme o número final da placa do veículo, seguindo o calendário de vencimento do IPVA divulgado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

