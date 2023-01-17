Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Como prefeituras podem aproveitar melhor os recursos do IPVA?
Thiago Duarte Venâncio

Artigo de Opinião

É auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda
Thiago Duarte Venâncio

Como prefeituras podem aproveitar melhor os recursos do IPVA?

Popularmente, muitos relacionam os recursos oriundos do IPVA apenas com investimentos e reparos em ruas, avenidas e estradas. Embora isso possa ocorrer, não há vinculação obrigatória
Thiago Duarte Venâncio
É auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda

Públicado em 

17 jan 2023 às 14:23
Mesmo de competência estadual, o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é muito relevante para os municípios, já que 50% da arrecadação pertence a eles. Ainda mais importante, é o investimento em educação fiscal, por parte dos gestores municipais, para que seus munícipes compreendam a importância socioeconômica dos tributos,  acompanhem e fiscalizem como os recursos públicos são aplicados e registrem seus veículos na cidade que residem.
Este último é ponto de conscientização essencial, uma vez que o percentual do IPVA que cabe aos municípios leva em consideração a localidade na qual o veículo é registrado. Ou seja, quanto mais veículos registrados em determinada cidade, maior pode ser a sua parte no rateio.
Popularmente, muitos relacionam os recursos oriundos do IPVA apenas com investimentos e reparos em ruas, avenidas e estradas. Embora isso possa ocorrer, não há vinculação obrigatória. O Estado e os municípios utilizam essa arrecadação em compromissos gerais como segurança, infraestrutura, saúde, educação e pagamento de contratos com fornecedores. Trata-se de mais uma importante fonte para evolução e aplicação das políticas públicas estaduais e municipais.
Nova pavimentação está sendo executada no Terminal de Itaparica. Prazo para conclusão, segundo o DER, é no mês de setembro
Obra de pavimentação Crédito: Divulgação / DER
Em 2021, foram arrecadados R$ 666,7 milhões de IPVA. Para 2022, o previsto era 676 milhões; todavia, foram arrecadados R$ 928,4 milhões (37,3% acima do previsto e 39,2% comparado a 2021). Estamos diante de um recorde histórico, que pode ser explicado pela valorização média dos veículos, que foi de 23%, mas ainda abaixo do percentual superado; pela renovação da frota, quando saem veículos antigos e entram veículos novos com valores cada vez maiores; assim como pelo substancial trabalho do auditor fiscal em operações especiais, detecção de fraudes e aprimoramento de sistemas.
Destarte, R$ 464,2 milhões foram distribuídos aos municípios capixabas apenas em 2022, um considerável complemento à arrecadação municipal e indispensável incremento para a educação e saúde. Consoante previsão constitucional (artigos 198 e 212) e legal (artigo 7º, LC 141/2012), os municípios devem investir 25% em educação e 15% em saúde, do total do IPVA que lhes pertence.

Veja Também

Dono de Ferrari vai pagar IPVA mais caro do ES

Governo do ES divulga valores e calendário de pagamento do IPVA 2023

IPVA 2023 poderá ser pago em 6 vezes ou à vista com 15% de desconto no ES

O Espírito Santo possui a menor alíquota da região Sudeste e uma das menores do país, 1% para motocicletas e veículos pesados (ônibus e caminhões, por exemplo), e 2% para veículos leves (carros de passeio). Como a própria denominação indica, o contribuinte do tributo é o proprietário do veículo, cujo valor venal é a base de cálculo para aplicação da respectiva alíquota, com cobrança anual.

Tópicos Relacionados

espírito santo Imposto Infraestrutura IPVA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados