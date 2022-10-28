A facilidade foi garantida pela Lei Nº 11.673, de autoria do deputado Bruno Lamas (PSB), que entrou em vigor em julho, com validade a partir do próximo ano. Até então, o máximo de parcelas permitidas eram quatro, para veículos leves, como automóveis, caminhões e utilitários, motocicletas e ciclomotores e motor-casa.

IPVA 2023: tributo incide sobre mais de 1 milhão de veículos em território capixaba Crédito: Ricardo Medeiros

Para quem optar pelo pagamento em cota única, de acordo com a tabela, haverá um desconto de 15% no valor do imposto devido, da mesma forma como aconteceu este ano. A cota única, assim como a primeira (de parcelamento), terão vencimento em maio, tanto para veículos leves, como carros e motocicletas, quanto para veículos pesados, como caminhões, ônibus e micro-ônibus.

Your browser does not support the audio element. IPVA 2023 poderá ser pago em 6 vezes ou à vista com 15% de desconto no ES

Não há alteração na forma de apuração do IPVA devido, que tem por base o valor médio de mercado do veículo, segundo o ano de sua fabricação, considerando-se a respectiva alíquota: 1% sobre motos, ônibus e caminhões; e 2% sobre os carros de passeio e utilitários.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), cerca de 85 mil veículos do ano de fabricação 2007 serão isentos automaticamente em 2023, por terem mais de 15 anos de fabricação. Eles se juntam a outros 810 mil veículos já isentos atualmente pelo mesmo motivo.

Confira a tabela de vencimentos do IPVA em 2023

Boletos e pagamento

Os boletos de pagamento estarão disponíveis na internet a partir de janeiro. Eles não são mais encaminhados para o endereço dos contribuintes.

Assim como neste ano, usuários de Internet Banking poderão fazer a leitura do código de barras ou digitá-lo. Se preferir, o contribuinte também poderá digitar o código gerado em um equipamento de autoatendimento do banco de preferência.