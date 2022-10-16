Quanto que R$ 1 comprava de pão há 28 anos e quanto paga hoje?

Uma única unidade do pão francês custa, em média, R$ 0,85 atualmente Crédito: Divulgação

O que é possível comprar hoje em dia com um real? No Dia Mundial do Pão, comemorado em 16 de outubro, é possível usar esse alimento tradicional dos cafés da manhã no dia a dia para entender a desvalorização da moeda brasileira ao longo dos últimos anos. Em 1994, quando o real passou a ser utilizado oficialmente no país, esse valor era suficiente para comprar, por exemplo, 11 unidades de pão francês, que naquela época custava, em média, 9 centavos.

Hoje, 28 anos depois, uma única unidade do pãozinho custa, em média, R$ 0,85. Assim, para encher aquela mesma sacola com 11 pães de aproximadamente 50 gramas cada um, seria preciso desembolsar R$ 9,35.

Conforme observa o economista Ricardo Paixão, ainda que a adoção do Plano Real, em 1994, tenha contribuído para uma melhora significativa no cenário fiscal, a tendência dos preços, de modo geral, é subir ao longo do tempo.

“Isso recai também sobre o pãozinho do dia a dia. Hoje, por exemplo, temos ainda uma inflação de custos. A maior parte do trigo utilizado no país é importado e isso acaba encarecendo o produto final.”

De fato, o Brasil produz menos da metade do trigo consumido e precisa importar grandes quantidades do grão de outros países, inclusive da Argentina, de onde vêm 85% das importações brasileiras do produto, segundo a Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo).

Por se tratar de uma commodity, o produto é dolarizado, e a força do moeda norte-americana tem um efeito direto e inevitável sobre os preços. A oscilação na oferta global do cereal também contribui para o aumento dos custos de produção, impactando não apenas no preço dos pães, como de outras massas.

“Neste ano, especificamente, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, tivemos um efeito negativo na oferta de trigo no mundo e os importadores adquiriram esse trigo mais caro. E não tem jeito, o aumento de custos acaba sendo repassado ao consumidor”, disse o economista.

A Gazeta no mês de março. Juntos, Rússia e Ucrânia respondem, em média, por 30% de todo o trigo comercializado no mundo. Com a guerra, o preço médio do quilo do pão francês, que tem a farinha como principal matéria-prima, disparou, conforme já havia sido mostrado porno mês de março.

844% Inflação do pão É quanto em média subiu o preço do pão francês em 28 anos 643% IPCA É a inflação oficial em 28 anos

Em termos percentuais, uma unidade de pão, nos dias atuais, está mais barata do que era há 28 anos, equivalendo a cerca de 0,07% do salário mínimo (R$ 1.212), enquanto que, em julho de 1994, representava 0,13% de um salário mínimo (R$ 64,79). Por outro lado, o produto subiu acima da inflação nesse período, alcançando 844% de alta, enquanto o IPCA avançou 643% desde o início do Plano Real.

Nesse contexto, o pãozinho tem competido com outros itens de primeira necessidade que encareceram em igual ou maior escala ao longo dos anos.