Inflação na Grande Vitória sobe 0,17%, enquanto que a do país cai 0,36%

Conta de energia elétrica tem pesado nos gastos com a residência Crédito: Carlos Alberto Silva

inflação na Grande Vitória continua na contramão da do país. Em setembro, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou alta de 0,17% na Região Metropolitana capixaba, enquanto que o resultado nacional foi de -0,36%, segundo divulgação nesta terça-feira (11) feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar de ter desacelerado em relação a agosto, o indicador em setembro mostra que sua leve alta continua a pressionar o bolso das famílias em itens como habitação (3,25%), vestuário (1,02%), saúde e cuidados pessoais (0,77%), despesas pessoais (0,58%) e educação (0,07%).

No ano, o IPCA já acumula 3,64% na Grande Vitória. Em 12 meses, o preço médio subiu 7,07%. No Brasil, o indicador é de 4,09% em nove meses e 7,17% em um ano.

ALIMENTOS CONTINUAM CAROS

Mesmo com recuo de 0,19% no preço médio dos itens de alimentos e bebidas, a comida continua sendo um problema para as famílias.

Os vilões no mês passado foram as frutas. O preço do limão, por exemplo, teve alta de 48,65%. O inhame ficou 29,12% mais caro. O valor de venda da banana prata avançou 10,60% e do mamão, 8,29%.

Um outro aumento expressivo foi nos gastos com o transporte. O gasto com táxi teve taxa de crescimento de 13,86% e o serviço por aplicativo, 4,65%. A energia residencial, com os reajustes aprovados em agosto, também continua impactando na inflação (4,95%).