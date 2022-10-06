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12 de outubro

Dia das Crianças: imposto de brinquedos e eletrônicos ultrapassa 70%

Quanto mais supérfluo for considerado o produto, maior é a carga tributária, que pode chegar a 72,18% no caso de videogames

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 16:03

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 out 2022 às 16:03
Presentes comuns de Dia das Crianças, como brinquedos e eletrônicos, chegam a alcançar mais de 70% em impostos no Brasil. Quem planeja presentear os filhos no próximo dia 12 com um videogame, por exemplo, chegará a pagar 72,18% em impostos.
É o produto com a tributação mais alta de uma lista de presentes tipicamente ofertados na data. Brinquedos, especificamente, chegam a ter taxas de 39,7%, enquanto uma bola de futebol é tributada em 48,49%. Ou seja, quase metade do valor que se paga pelo produto é referente aos impostos, conforme números levantados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Loja de brinquedos, em Vitória
Movimentação em loja de brinquedos, em Vitória Crédito: Eduardo Dias
Também chama a atenção a tributação de calçados e peças de vestuário, como tênis, com taxas que variam entre 44% (nacional) e 58,59% (importado), camisa de time de futebol (34,67%), fantasias em tecido (36,41%) e chinelos (31,09%). 
Imposto de brinquedos e eletrônicos ultrapassa 70%
Já os itens que estimulam a cultura e a educação, como livros (15,52%) e ingressos para ir ao teatro ou ao cinema (20,85%), estão entre aqueles com menor tributação. Confira a lista completa:
Segundo Mônica Porto, contadora, empresária contábil, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES) e conselheira do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon-ES), há dois fatores principais que influenciam na taxa tributária desses produtos: sua origem e essencialidade.
“Os produtos importados, principalmente, como videogames, celular, entre outros, passam por uma tributação no ato da nacionalização, quando chegam ao país. Além disso, tanto esses produtos quanto outros nacionais sofrem alguns impostos seletivos.”
Na prática, quanto mais supérfluo, ou menos essencial, for considerado o produto, maior tende a ser a alíquota tributária incidente sobre seu preço, tornando o valor final, isto é, o preço que é pago pelo consumidor, ainda mais elevado.
“Como a maioria desses itens utilizados para presentear é importado, acaba tendo essa tributação alta. Mesmo esses produtos mais comuns, como bolas, brinquedos, às vezes vêm da China, ou de outros países com custo de produção mais barato, mas ocorre a tributação na nacionalização do produto. Quando é fabricado no Brasil, a tributação é menor, mas ainda é elevada por causa desses impostos seletivos, incidentes sobre produtos industrializados de menor essencialidade.”
Como fugir da tributação é difícil, a orientação da especialista é pesquisar. O preço de um mesmo produto pode variar consideravelmente de empresa para empresa, e, na internet, os preços podem sair ainda mais baratos. “Muitas empresas vendem mais barato na internet por uma série de questões. No site de uma empresa X, a economia pode chegar a cerca de 20% do preço do produto vendido na loja física daquela mesma empresa.”

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