Novas regras do SAC permitem cancelar serviços até por WhatsApp; saiba o que muda

As novas regras para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) entraram em vigor nesta semana. E uma das principais mudanças é a permissão para que o cancelamento de um serviço possa ser feito em qualquer canal disponibilizado pela empresa para contratação, inclusive pelo WhatsApp e pelas redes sociais. Antes, as empresas poderiam fazer o consumidor buscar contato com um canal específico para realizar esse cancelamento.
As novas regras foram divulgadas pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon/MJSP) e publicadas em um decreto que atualiza o Código de Defesa do Consumidor. No caso de descumprimento dessa regulamentação por parte das empresas, o consumidor deve procurar o Procon.
Confira no webstories abaixo algumas mudanças no SAC que passaram a valer na última segunda-feira (3).
Com informações da Agência Brasil