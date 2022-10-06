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Direito do Consumidor

Novas regras do SAC permitem cancelar serviços até por WhatsApp; saiba o que muda

Mudanças no Serviço de Atendimento ao Consumidor passaram a valer esta semana; saiba as principais alterações

Publicado em 

06 out 2022 às 18:07

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 18:07

As novas regras para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) entraram em vigor nesta semana. E uma das principais mudanças é a permissão para que o cancelamento de um serviço possa ser feito em qualquer canal disponibilizado pela empresa para contratação, inclusive pelo WhatsApp e pelas redes sociais. Antes, as empresas poderiam fazer o consumidor buscar contato com um canal específico para realizar esse cancelamento. 
Mulher segura celular com acesso ao WhatsApp
Consumidor poderá cancelar serviços de uma empresa por meio de canal no WhatsApp Crédito: Divulgação
As novas regras foram divulgadas pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon/MJSP) e publicadas em um decreto que atualiza o Código de Defesa do Consumidor. No caso de descumprimento dessa regulamentação por parte das empresas, o consumidor deve procurar o Procon.
Confira no webstories abaixo algumas mudanças no SAC que passaram a valer na última segunda-feira (3).
Com informações da Agência Brasil

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